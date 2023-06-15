تشكيل مصر الأولمبي - حمزة علاء وعبد المجيد أساسيان أمام غانا

أعلن روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة منتخب غانا الأولمبي وديا.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي في تصفيات كأس الأمم في المغرب بنهاية الشهر الجاري والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 تحت 23 عاما.

وتقام البطولة في الفترة من 24 يونيو الى 8 يوليو المقبل.

ويحرس حمزة علاء عرين المنتخب الأولمبي ويقود الثنائي أسامة فيصل وإبراهيم عادل الهجوم.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد أشرف

الوسط: محمود صابر - أحمد كوكا - أحمد عاطف قطة - محمد شحاتة.

الهجوم: أسامة فيصل - إبراهيم عادل

دكة البدلاء: عمر فايد - محمد مغربي - محمود جهاد - أحمد فوزي - عماد ميهوب - علي الجابري - مصطفى سعد - علي زعزع - محمد سمير - حاتم محمد - محمد سيحا - عبد الرحمن عاطف.

واختتم المنتخب استعداداته لمواجهة غانا وديا اليوم الخميس قبل السفر الجمعة إلى الرباط لخوض ودية أخيرة ثم السفر إلى طنجة لبدء المنافسات الرسمية بلقاء النيجر يوم 25 يونيو.

ويفتتح الفراعنة منافساتهم يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف مجموعة مصر.

وتقع مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من مالي والجابون والنيجر.

بينما تضم المجموعة الأولى كل من المغرب (البلد المضيف) غانا - الكونغو - غينيا.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة لأولمبياد باريس 2024 بينما سيلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مؤهل مع منتخب من قارة أخرى.