انتهت صراع الصعود - أسمت أسيوط (1) (3) لافيينا وشبان قنا (1) (2) الجونة.. الجونة في الممتاز

الخميس، 15 يونيو 2023 - 17:00

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الفرق المتنافسة على الصعود للدوري المصري الممتاز.

ويتنافس الجونة ولافيينا على بطاقة الصعود الأخيرة للدوري الممتاز.

ويتصدر الجونة جدول تريتب المجموعة الثالثة برصيد 66 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن لافيينا.

ويلعب الجونة أمام شبان قنا فيما يلعب الجونة أمام أسمنت أسيوط ضمن الجولة الأخيرة من مجموعة الصعيد.

يذكر أن بلدية المحلة وزد ضمن تواجدهما في الموسم المقبل بالدوري الممتاز.

الترتيب حسب النتائج الحالية:

1-الجونة: 69

2- لافيينا: 68

الجونة × شبان قنا

انتهت الجونة في الممتاز

ق 60: جووول الجونة يعود مجددا للصدارة عن طريق محمد العشري بمتابعة لتسديدة.

ق 49: جووول التعادل لشبان قنا عن طريق كريم عادل الذي سجل هدفا عكسيا في الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: هدف عكسي لصالح الجونة عن طريق كريم عادل بالخطأ في مرماه.

ق5 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة

لافيينا × أسمنت أسيوط

انتهت لافيينا يخسر بطاقة الصعود بشق الأنفس

ق 60: جوووول الثاااالث.. لافيينا يضيف الثالث عن طريق رجب مارو

ق 55: جوووول الثاااني للافيينا ينقل بطاقة التأهل للفريق الأصفر والأزرق

ق 47: جووول التعادل للافيينا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26: جووووول أوووول لأسمنت عن طريق محمد جمال.

ق6 محاولات هجومية من نادي لافيينا بحثا عن تسجيل هدف التقدم.

انطلاق المباراة.

الدرجة الثانية
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