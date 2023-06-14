مباشر نصف نهائي دوري الأمم – هولندا (0) - (0) كرواتيا.. هدوء في المباراة
الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 20:52
كتب : FilGoal
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ق25: مازالت المباراة بلا فرص خطيرة على أي مرمى.
ق12: هدوء في مجريات المباراة حتى الآن.
انطلاق المباراة.
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