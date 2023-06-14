انتهت نصف نهائي دوري الأمم – هولندا (2) - (4) كرواتيا.. رفاق مودريتش إلى النهائي

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 20:52

كتب : FilGoal

برونو بيتكوفيتش - هولندا وكرواتيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي هولندا وكرواتيا التي تقام في ملعب فينورد في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

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نهاية المباراة بفوز كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين.

ق117: جوووووووووووول راااابع لكرواتيا من ركلة جزاء سجلها مودريتش بعد عرقلة مالاسيا لبيتكوفيتش.

ق116: ركلة جزاء لكرواتيا بعد عرقلة مالاسيا لبيتكوفيتش.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الأول الإضافي بتقدم كرواتيا بثلاثة أهداف لهدفين.

ق99: جووووووووووووول ثاااااالث لكرواتيا عن طريق برونو بيتكوفيتش بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب واللجوء لشوطين إضافيين.

ق90+5: جووووووووووووووول تعااااااااادل هولندا عن طريق نوا لانج.

ق73: جووووووووووووول ماريو باساليتش يسجل الهدف الثاني لكرواتيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق55: جوووووووووول التعاااااادل لكرواتيا عن طريق كراماريتش من ركلة جزاء.

ق53: ركلة جزلء لكرواتيا بعد إعاقة جاكبو لمودريتش.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم هولندا بهدف دون رد.

ق34: جووووووووول مالين يسجل الهدف الأول لهولندا بتسديدة قوية.

ق25: مازالت المباراة بلا فرص خطيرة على أي مرمى.

ق12: هدوء في مجريات المباراة حتى الآن.

انطلاق المباراة.

هولندا كرواتيا دوري الأمم الأوروبية
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