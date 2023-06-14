مباشر ليلة الصعود – دكرنس (0)-(2) بلدية المحلة.. طنطا (0)-(0) المنصورة.. الثاني الراااااائع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي حسم المتأهل عن مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية المصري إلى الدوري الممتاز.

الترتيب حسب النتائج الحالية:

1-بلدية المحلة: 58 نقطة.

2-طنطا: 55 نقطة.

3-دكرنس: 52 نقطة.

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دكرنس VS بلدية المحلة (0-2)

ق. 23 جووووووووول راااااااااائع.. عبده سمانة يسدد R2 بشكل راااائع في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 18 جووووول أوووول لـ بلدية المحلة. بينية رائعة من عبده سمانة إلى وحيد محسن الذي يسدد مباشرة بشكل راائع في المرمى مسجلا الأول.

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جووووووول 🔥⚽ وحيد محسن يفتتح التسجيل لبلدية المحلة في مرمى دكرنس #ONTime_Sports pic.twitter.com/dOLausdpx9 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 14, 2023

ق. 13 تصويبة قوية من مؤمن سمير لاعب دكرنس أعلى مرمى أحمد حسين حارس بلدية المحلة.

ق. 7 انفراد تام لمهاجم دكرنس لكن تسلل.

بداية المباراة

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طنطا VS المنصورة (0-0)

ق. 9 رأسية للمنصورة يتصدى لها حارس طنطا ببراعة.

بداية المباراة

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ترتيب القمة قبل بداية الجولة

1-بلدية المحلة: 55 نقطة.

2-طنطا: 54 نقطة.

3-دكرنس: 52 نقطة.