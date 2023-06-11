مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا
الأحد، 11 يونيو 2023 - 21:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد ضد الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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ق 88: مرتدات حمراء خطيرة
ق 78: جوووووووووووووووول محمد عبد المنعم والتعادل
ق 75: ضغط أحمر وفرصة من شريف
ق 71: نزول السولية وشريف بدلا من حمدي فتحي وكهربا
ق 69: توقف اللعب بسبب الشماريخ
ق 67: مطالبات بركلة جزاء من أحمد عبد القادر
ق 59: نزول أحمد عبد القادر وأفشة بدلا من مروان عطية والشحات
ق 50: إنذار لديانج
نهاية الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف
ق 40: كهربا يهدر فرصة خطيرة
ق 35: إنذار لكهربا
ق 24: هدف أول للوداد من يحيى عطية الله
ق 13: فرصة خطيرة على مرمى الشناوي من العملود
ق 8: ضغط أبيض قوي
ق 4: محاولة حمراء مبكرة
انطلاق المباراة
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