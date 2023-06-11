خبر في الجول - استبعاد شوبير.. وعلي لطفي بديلا لـ الشناوي أمام الوداد
الأحد، 11 يونيو 2023 - 18:57
كتب : أحمد الخولي
استقر مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي على محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق أمام الوداد.
مصطفى شوبير
النادي : الأهلي
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام بملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.
وعلم FilGoal.com أن كولر استقر على محمد الشناوي لحراسة المرمى أمام الوداد بعدما تأكدت جاهزيته بشكل كامل.
وسيجلس على لطفي الحارس الثاني للأهلي على مقاعد بدلاء الفريق في المباراة.
بينما سيتم استبعاد مصطفى شوبير من قائمة الأهلي لمواجهة الوداد.
وغاب محمد الشناوي عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة، وشارك مصطفى شوبير كحارس للأهلي في اللقاء في ظل عودة علي لطفي أيضا من الإصابة.
وفاز الأهلي على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي في استاد القاهرة.
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