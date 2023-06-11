مباشر ما قبل نهائي إفريقيا - وصول الفريقين إلى ملعب المباراة وبداية الإحماء
الأحد، 11 يونيو 2023 - 18:34
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لأحداث ما قبل مباراة الوداد المغربي والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب الأهلي ضد الوداد في إياب النهائي في المباراة التي تقام بملعب مركب محمد الخامس، وتنطلق في تمام العاشرة مساء.
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بداية عمليات الإحماء من الفريقين
8:30: وصول حافلة الأهلي إلى ملعب المباراة
8:05: تحرك فريق الأهلي من الفندق إلى ملعب المباراة
8:00 - وصول جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم لدعم الأهلي
7:45 - بداية المحاضرة الفنية من كولر للاعبي الأهلي
6:30 – بداية تحرك جمهور الأهلي للذهاب إلى ملعب المباراة
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