مباشر ما قبل نهائي إفريقيا - تحرك الأهلي إلى ملعب المباراة

الأحد، 11 يونيو 2023 - 18:34

كتب : FilGoal

مركب محمد الخامس قبل نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لأحداث ما قبل مباراة الوداد المغربي والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في إياب النهائي في المباراة التي تقام بملعب مركب محمد الخامس، وتنطلق في تمام العاشرة مساء.

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8:05: تحرك فريق الأهلي من الفندق إلى ملعب المباراة

8:00 - وصول جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم لدعم الأهلي

7:45 - بداية المحاضرة الفنية من كولر للاعبي الأهلي

6:30 – بداية تحرك جمهور الأهلي للذهاب إلى ملعب المباراة

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