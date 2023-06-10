خبر في الجول - اتحاد الكرة يحول مسؤول إنبي للانضباط بسبب الخطاب الساخر

السبت، 10 يونيو 2023 - 16:11

كتب : أحمد الخولي

فيوتشر - إنبي - عبد الكبير الوادي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تحويل محمد رفاعي المدير التنفيذي لنادي إنبي إلى لجنة الانضباط.

وأرسل نادي إنبي خطابا مثيرا للاتحاد المصري لكرة القدم تعليقا على مواجهة الفريق الأخيرة أمام فيوتشر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة قرر تحويل محمد رفاعي المدير التنفيذي لنادي إنبي للجنة الانضباط بسبب الخطاب الساخر الذي أرسله بخصوص التحكيم.

أخبار متعلقة:
ناصر الخليفي يرد على مشاركته في بيع مانشستر يونايتد ريال مدريد يعلن عودة براهيم دياز وتمديد تعاقده مؤتمر ميكالي: هدفنا تحقيق البطولة الإفريقية.. ومصر يمكنها الحصول على ميدالية أولمبية مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا

وجاء خطاب إنبي كالآتي:

ونجح أحمد عيد لاعب إنبي في تسجيل هدف تقدم فريقه في الدقيقة 48 بعد انفراد بالمرمى لكن الحكم أشار إلى تسلل.

وتوقف اللعب لحين مراجعة اللعبة لتؤكد غرفة التحكيم بالفيديو على قرار الحكم محمد الصباحي بوجود حالة تسلل وعدم احتساب الهدف.

لكن هذه المرة رد فيوتشر بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 55 بقدم أحمد عاطف.

وفاز فريق فيوتشر على إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من الدوري المصري التي أقيمت في استاد السلام.

ورفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 57 في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

ولا يزال يتنافس مع بيراميدز على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا ويفرق عنه 7 نقاط.

وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 39 في المركز التاسع.

واستطاع فيوتشر رد الهزيمة التي تلقاها على يد إنبي في دور الـ16 لكأس مصر بهدف دون رد في أطول مباراة في الكرة المصرية قبل عدة أيام، ليفوز عليه في الدوري هذه المرة.

فيوتشر إنبي
نرشح لكم
اختر بنفسك - تشكيل منتخب مصر الأولمبي المثالي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا مؤتمر الشناوي: لا نعاني من عقدة ضد أي فريق.. ونسينا مواجهة الذهاب جاريدو: الأهلي مطالب بهذا الأمر إذا أراد التتويج بدوري الأبطال تجميد مستحقات وتصعيد ناشئين.. قرارات قوية من الإسماعيلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بانون: الأهلي لا يقبل الخسارة الثانية على التوالي.. وأفتخر بلقب السلطان خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي مران الأهلي - محاضرة من كولر وفقرات بدنية في اليوم الأول بالمغرب
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب الوداد: استحقينا ركلة جزاء أمام الأهلي الذي سيضغط على حكم الإياب 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - اتحاد الكرة يحول مسؤول إنبي للانضباط بسبب الخطاب الساخر 27 دقيقة | الكرة المصرية
اختر بنفسك - تشكيل منتخب مصر الأولمبي المثالي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 31 دقيقة | الكرة المصرية
ناصر الخليفي يرد على مشاركته في بيع مانشستر يونايتد 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريال مدريد يعلن عودة براهيم دياز وتمديد تعاقده ساعة | ميركاتو
مؤتمر ميكالي: هدفنا تحقيق البطولة الإفريقية.. ومصر يمكنها الحصول على ميدالية أولمبية ساعة | منتخب مصر
مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر الشناوي: لا نعاني من عقدة ضد أي فريق.. ونسينا مواجهة الذهاب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 2 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 3 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي 4 مدرب الوداد: خرجنا بنتيجة جيدة والشك ينتابنا في مصر.. وهذا الثنائي يغيب عن النهائي