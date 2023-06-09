تقارير: تاركا ريال مدريد وبلباو.. برشلونة ينسحب من قضية CVC

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 23:29

كتب : FilGoal

شعار برشلونة

انسحب برشلونة من القضية المرفوعة ضد رابطة الدوري الإسباني بشأن قضية CVC تاركا ريال مدريد وأتليتك بلباو بمفردهما.

وفي سبتمبر 2021 أعلنت أندية برشلونة، وريال مدريد، وأتليتك بلباو، التقدُم بتظلم ضد الاتفاق الذي أبرمته رابطة الدوري الإسباني مؤسسة CVC الاستثمارية. (طالع التفاصيل)

وأوضح البيان المقدم للمحكمة 15 في مدريد طلب بيان برشلونة "الانسحاب من الإجراء المحدد، دون التأثير على ناديي أتليتك بلباو وريال مدريد".

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وكانت أندية الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا قد وافقت جميعا على تفعيل الاتفاق، باستثناء الثلاثي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتليتك بلباو، بالإضافة إلى ريال أوفييدو نادي القسم الثاني.

ويشمل الاتفاق على استثمار مبلغ 2,7 مليار يورو تحصل عليها أندية الدوري الإسباني مقابل 11% من الحقوق السمعية البصرية لمبارياتها على مدار الخمسين عاما المقبلة.

وكشف تقرير موقع "ريليفو" الإسباني أن تلك الخطوة من برشلونة لا تزال نتائجها غير واضحة.

وأشار "ما تظهره هذه الخطوة هو الابتعاد الواضح عن ريال مدريد بعد قضية نيجريرا، حيث ادعى الملكي أنه تعرض للأذى".

وبسبب مشاكل برشلونة المالية أجرى 4 عمليات اقتصادية عُرفت باسم "الرافعات" من أجل تعديل الموازنات المالية وفتح الباب لإبرام التعاقدات وتسجيلها في الدوري الإسباني.

ريال مدريد برشلونة قضية CVC
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