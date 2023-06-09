فرانس برس: الفحص الطبي يعيق انتقال كانتي لـ اتحاد جدة

ينتظر نادي اتحاد جدة التأكد من سلامة الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وينتهي تعاقد كانتي مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وقال مصدر من اتحاد جدة لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: "نجولو كانتي وقع اتفاقا ملزما وليس عقدا نهائيا. ما زلنا نراجع نتيجة الفحص الطبي. لديه تاريخ طويل من الإصابات ونريد توخي الحذر قبل توقيع عقد ضخم".

كانتي سبق وأن غاب لمدة 6 أشهر عن صفوف تشيلسي بسبب مشاكل في عضلة الفخذ الخلفية.

قناة الإخبارية السعودية ذكرت في وقت سابق أن نادي اتحاد جدة أنهى صفقة ضم الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي بنجاح.

وأفادت قناة الإخبارية أن اتحاد جدة أتم إجراءات ضم كانتي لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي.

الصفقة قد تكون الثانية للنمور بعد ضم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

وذكر فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا أن قيمة العرض السعودي لكانتي وصل إلى 100 مليون يورو شاملة حقوق الصورة والصفقات التجارية.

وكشف رومانو في وقت سابق عن وصول وفد سعودي إلى لندن لتقديم عرض للنجم الفرنسي.

وكان كانتي قد انضم إلى صفوف تشيلسي في صيف 2016 بعد التتويج التاريخي بالدوري مع ليستر سيتي، ليفوز بالدوري مع البلوز في الموسم التالي مباشرة.

وجذب الدوري السعودي الأنظار في المواسم الأخيرة، خاصة حين انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر، وتبعه الفرنسي كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة، مع تقارير انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهلال.

تستهدف الحكومة السعودية الوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى مصاف الدوريات الكبرى في العالم.

وجذب الدوري السعودي الأنظار في المواسم الأخيرة، خاصة حين انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر، وتبعه الفرنسي كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة، مع تقارير انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهلال.

تستهدف الحكومة السعودية الوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى مصاف الدوريات الكبرى في العالم.

- رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.