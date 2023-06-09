مباشر الدرجة الثانية - زد (1) (0) دجلة.. العارضة تمنع الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ووادي دجلة في الجولة 29 من دوري الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة.

ويتصدر زد الترتيب برصيد 59 نقطة ويأتي خلفه وادي دجلة برصيد 54 نقطة.

وفي حالة فوز أو تعادل زد سيكون التأهل من نصيبه للعودة إلى الدوري الممتاز.

وفي حال فوز دجلة سيصبح الفارق نقطتين فقط حيث سيظل زد أيضا في الصدارة ويُحسم صراع التأهل في الجولة الأخيرة.

حينها سيحل زد ضيفا على السكة الحديد صاحب المركز الثالث.

بينما سيحل المستقبل سبورت ضيفا على وادي دجلة في الجولة الأخيرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق 35: القائم الأيمن يمنع تسديدة أحمد زكي من ركلة حرة مباشرة لزد.

ق 28: فرصة مهدرة من وادي دجلة تمر بجوار القائم لمحمد مزيكا حارس المرمى.

ق 20: تمريرة طولية من محمد سمير وتسديدة بطريقة لوب من أحمد ريفو تسكن الشباك.

ق 18: فرص غير مكتملة لكلا الفريقين في ظل هدوء في أرضية الملعب

بداية اللقاء