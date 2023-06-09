مباشر الدرجة الثانية - زد (1) (0) دجلة.. العارضة تمنع الثاني

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 16:56

كتب : FilGoal

زد - وادي دجلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ووادي دجلة في الجولة 29 من دوري الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة.

ويتصدر زد الترتيب برصيد 59 نقطة ويأتي خلفه وادي دجلة برصيد 54 نقطة.

وفي حالة فوز أو تعادل زد سيكون التأهل من نصيبه للعودة إلى الدوري الممتاز.

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 27 الدرجة الثانية - زد يبتعد في صدارة مجموعة القاهرة بعد تعثر السكة الحديد ودجلة الدرجة الثانية – زد والسكة الحديد ووادي دجلة ينتصرون ويواصلون صراع مجموعة القاهرة بدلا من القاهرة.. تحديد ملعب مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وفي حال فوز دجلة سيصبح الفارق نقطتين فقط حيث سيظل زد أيضا في الصدارة ويُحسم صراع التأهل في الجولة الأخيرة.

حينها سيحل زد ضيفا على السكة الحديد صاحب المركز الثالث.

بينما سيحل المستقبل سبورت ضيفا على وادي دجلة في الجولة الأخيرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

--

ق 35: القائم الأيمن يمنع تسديدة أحمد زكي من ركلة حرة مباشرة لزد.

ق 28: فرصة مهدرة من وادي دجلة تمر بجوار القائم لمحمد مزيكا حارس المرمى.

ق 20: تمريرة طولية من محمد سمير وتسديدة بطريقة لوب من أحمد ريفو تسكن الشباك.

ق 18: فرص غير مكتملة لكلا الفريقين في ظل هدوء في أرضية الملعب

بداية اللقاء

زد وادي دجلة مجموعة القاهرة الدرجة الثانية
نرشح لكم
رئيس وادي دجلة: سنصعد مسلسل التبرع لـ فيفا حتى لو أدى لإيقاف الكرة المصرية مواعيد مباريات اليوم 9-6-2023 والقنوات الناقلة.. الاتحاد ضد البنك والدرجة الثانية الدرجة الثانية – الجونة ولافيينا ينتصران وحسم التأهل للممتاز يتأجل لآخر 90 دقيقة انتهت الدرجة الثانية - الجونة (3) (1) المقاصة.. لافيينا (2) (1) التليفونات.. إلى الجولة الأخيرة مواعيد مباريات الخميس 8 يونيو 2023.. مباراتان في الدوري المصري وصراع الدرجة الثانية الدرجة الثانية - دراما الوقت القاتل تؤجل الحسم للجولة الأخيرة.. صراع ثلاثي على التأهل انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة دوري المحترفين - راية آخر المتأهلين من ترقي الدرجة الثالثة
أخر الأخبار
إشتوريل يعلن رحيل ريكاردو سواريش 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يعلن ثاني صفقاته الصيفية 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدرجة الثانية - زد (1) (0) دجلة.. العارضة تمنع الثاني 57 دقيقة | الدرجة الثانية
خبر في الجول – فيتوريا يستدعى ثنائي إنبي بسبب النقص العددي ساعة | الكرة المصرية
رئيس وادي دجلة: سنصعد مسلسل التبرع لـ فيفا حتى لو أدى لإيقاف الكرة المصرية ساعة | الكرة المصرية
عضو اتحاد الكرة يرد على اتهامات رئيس وادي دجلة 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: الهلال يخطط للتعاقد مع لوكاكو 3 ساعة | السعودية
غياب معلول والجزيري والمثلوثي.. وضم كريستو لقائمة تونس 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 ميسي إلى إنتر ميامي وعقد مربح مدى الحياة على طريقة بيكام