من أجل ظهور ثالث في تورينو.. موندو: يوفنتوس ينافس ميلان على ضم موراتا

الخميس، 08 يونيو 2023 - 21:30

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - يوفنتوس

ينافس يوفنتوس مواطنه ميلان على ضم المهاجم الإسباني ولاعب أتليتكو مدريد ألفار موراتا خلال الصيف الجاري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس أن مفاوضات تجديد تعاقد موراتا مع أتليتكو مدريد توقفت بسبب عدم الوصول لاتفاق يرضي الطرفين.

وأوضح التقرير أن ذلك أتاح الفرصة لميلان ويوفنتوس لدراسة موقف اللاعب لاحتمالية ضمه.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الناديين لم يكن لديهما أي استعداد لدفع 35 مليون يورو الصيف الماضي لضم موراتا بيد أن ذلك المبلغ سينخفض حتما في ظل تبقي سنة وحيدة على نهاية تعاقد موراتا وعدم الوصول لاتفاق للتجديد.

وسبق لموراتا صاحب الـ30 عاما ارتداء قميص يوفنتوس مرتين الأولى كانت في عام 2014 والثانية في 2020.

ومع يوفنتوس خاض موراتا 185 مباراة سجل خلالهم 59 هدفا وصنع 39 آخرين.

أتليتكو مدريد يوفنتوس ميلان موراتا
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