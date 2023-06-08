حوار – بنزيمة: أريد الارتقاء بالسعودية.. وانتقلت إليها لأنني مسلم وأريد الفوز بالبطولات

يرغب كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة الارتقاء بالدوري السعودي والسعودية مع انتقاله للفريق قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

كريم بنزيمة النادي : الاتحاد الاتحاد

وأجرى بنزيمة حوارا مع حساب نادي الاتحاد الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وبدأه قائلا: "أنا سعيد بانضمامي لهذا النادي الأسطوري، بالتأكيد هو تحد جديد بالنسبة لي وأنا متحمس لبدء التدريب".

وأكمل "لماذا انتقلت للاتحاد؟ لأنه أحد أفضل الأندية في السعودية ويمتلك قاعدة جماهيرية شغوفة ولديه العديد من الألقاب".

وأردف "لماذا الانتقال للسعودية؟ لأنني مسلم وهي دولة مسلمة ولطالما أردت أن أعيش هنا".

وأضاف لاعب منتخب فرنسا السابق "لعبت لريال مدريد وحققت الألقاب وفخور بأنني تمكنت من اللعب لمدريد وإنهاء مسيرتي هناك بتلك الطريقة".

وعما يتمناه لفريقه قال: "ما أتمناه لفريقي الجديد هو إضافة خبرتي الكروية والأهم من ذلك إمكانية تحقيق الألقاب فأنا أحب تحقيق الألقاب إنه فصل جديد بالنسبة لي وأرغب في المساهمة في تقدم النادي لمكانة أعلى من التي يحتلها الآن".

واستدرك "على الرغم من كونه في المقدمة أود حقا المساهمة في تقدم النادي فهو يمتلك الكثير من الشغف وينتمي للقمة".

وشدد "الملعب استثنائي وكما قلت وسأكرر هناك الكثير من الشغف والجمهور هو الأهم وذلك يمنحنا الحافز كلاعبين لنصبح الطرف الأفضل على أرضية الملعب".

وعن تواجد كريستيانو رونالدو في صفوف النصر قال: "كريستيانو رونالدو متواجد هنا وهو صديقي، ومن الرائع رؤيته هنا في السعودية وهو ما يُمثل توجه السعودية وتقدم مستواها وهذا الأمر مهم على الصعيد الدولي".

وعاد بنزيمة للتحدث عن الفوز بالألقاب قائلا: "الألقاب مهمة جدا ومن الصعب تحقيق الفوز لكنه ليس مستحيلا وفي كل الأحوال سنقدم ما لدينا وأود تحقيق الألقاب من أجل النادي والجماهير حتى لو كان الأمر صعبا لكن مع الطموح والتنافس والموهبة يمكننا الفوز".

🎙️ المقابلة الكاملة مع نجمنا الجديد كريم بنزيما متوفرة الآن! شاهد المقابلة كاملة وتعرّف على طموحاته وأهدافه مع العميد في الموسم القادم. 🤩⚽️#Benzema2Ittihad #HereToInspireKSA pic.twitter.com/hABZbXbuEG — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 8, 2023

وأكمل "لدي طموح كبير وأود أن أقوم بأمور رائعة لأن هذا مهمة بالنسبة لي ومهم للسعودية ومهم للنادي وأرغب في تكوين رابط خاص مع الجماهير وأن أترك خلفي إرثا خالدا فأنا أحب كرة القدم كما أرغب في تقديم أداء مميز في الملعب".

وأردف "إنه تحد جديد ولدي روح منافسة عالية أدفع نفسي بها للوصول إلى مستويات أعلى لهذا السبب سأكون على اتم استعداد لإبراز موهبتي".

وعن الدوري السعودي قال: "هناك أسماء كبيرة تلعب هنا رونالدو واليوم أنا لذلك من المهم إظهار أن الكرة السعودية بإمكانها أن تمتلك تأثيرا دوليا لأن المسألة ليست محصورة حول اللعب في السعودية أو عدم تقديم الأداء الجيد بل بالعكس يجب أن أستمر وأقوم بتقديم ما يعكس النجاح الذي حققته في أوروبا وأن أجلبه معي للسعودية".

وأكمل "وبالنسبة لي في جميع الأحوال أنا هنا لأساهم في الارتقاء بالسعودية والقيام بأشياء جيدة".

وعن فكرة العيش في السعودية أوضح بنزيمة "الأمر مختلف عن أوروبا قمت بزيارة السعودية سابقا وشعوري رائع تجاهها والأهم هو أنها دولة مسلمة ومحبوبة وجميلة وأنا متواجد هنا وهو المكان الذي أريد أن أكون فيه ومن المهم لي أن أكون في دولة مسلمة أشعر فيها بحب الناس لي وتمنحني الفرصة لخوض تجربة جديدة وأنا متحمس للتواجد هنا".

وبسؤاله عن تحدثه باللغة العربية قال بنزيمة: "أرغب في التحدث باللغة العربية بطلاقة فهي مهمة بالنسبة لي وهناك الكثير من الأشياء لقد زرت السعودية من قبل، مكة قريبة جدا وكشخص مؤمن فهذا الأمر مهم بالنسبة لي وهذا المكان الذي سأشعر فيه أنني في أفضل حالاتي".

وعن رأي عائلته في الانتقال للسعودية قال: "عندما تحدثت مع عائلتي عن الانتقال للسعودية الكل كان سعيدا والكل سينتقل معي إلى هنا وهذا أمر مهم وأعرف أن السعودية هي المكان الأنسب لنا".

وطُلب من بنزيمة توجيه رسالة للاعبين الشباب في السعودية وقال: "رسالتي لكل الشباب الذين يلعبون كرة القدم ويحبونها هي أن يبنوا أحلامهم ويعملوا بجد وأن يحترموا قواعد اللعبة مما يعني الاحترام المتبادل والاستمتاع دائما بلمس الكرة وبلعب كرة القدم وعدم الاستسلام وأنه يمكنك دائما تحقيق الأهداف عندما تعمل بجد واحتفظ بحلمك دائما في عقلك".

أما عن الكرة النسائية في السعودية قال: "كرة القدم مهمة للجميع بالنسبة للرجال والنساء وهذا أمر جيد ومن المهم أن تكون داعما وسواء كان ذلك للرجال أو النساء فنحن هنا لتقديم الدعم".

وأتم بنزيمة حواره "في جميع الأحوال سأقدم كل ما لدي للفوز بالألقاب ولتسجيل الأهداف وإظهار موهبتي لإرضاء الجماهير والنادي والرئيس، جميعهم، وأتمنى أن نحظى بموسم كبير وأن نواصل التقدم للأعلى حيث يجب أن نكون دائما في القمة".

ووقع بنزيمة على عقد يربطه بالنادي السعودي حتى عام 2026.