مباشر حوار ميسي – ليونيل: سأنضم إلى إنتر ميامي.. وسبب عدم عودتي لبرشلونة

بعد دقائق من الآن سيتحدث ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن ناديه المقبل وسبب اختياره له عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان وذلك في حوار مع صحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين.

وينقل FilGoal.com الحوار تباعا.

ماذا بشأن العودة إلى برشلونة هل كنت تفكر في الأمر؟

ميسي: نعم، الحقيقة هي أنني أردت ذلك وكنت أشعر بالإثارة لفكر العودة، لكن في الناحية الأخرى بعد اختباري ما حدث أثناء رحيلي لم أرغب أن أجد نفسي في الموقف ذاته مجددا، أن أنتظر ماذا سيحدث وأترك مستقبلي في يد شخص آخر، لذا فكرت أن أتخذ قراري مباشرة بعد التفكير في مستقبلي وفي عائلتي.

لقد سمعت أن "لا ليجا" وافقت على خطة برشلونة وهناك بعض الأمور الأخرى كان يجب أن تحدث، لقد سمعت أنه ينبغي على النادي بيع بعض اللاعبين أو تخفيض عقودهم والحقيقة أنني لم أرغب في المضي قدما في ذلك الأمر، أو تولي مسؤولية أي شيء له علاقة بذلك.

لقد اتُهمت بالفعل بالعديد من الأشياء التي لم تكن صحيحة في مسيرتي في برشلونة والتي كانت متعبة قليلا ولم أرغب في المرور بكل ذلك مجددا، وفي الوقت الذي غادرت فيه كانت "لا ليجا" وافقت على تسجيلي وفي النهاية لم يمكن ذلك.

في الحقيقة كنت خائفا من تكرار الأمر مرة أخرى واضطررت للسير وسط "مصارعة الثيران" وتعين علي الرحيل إلى باريس للبقاء في فندق لفترة طويلة مع عائلتي ومع ذهاب أطفالي للمدارس ومازلنا في الفندق.

أردت الآن أن أتخذ قرار بنفسي وهذا سبب عدم العودة إلى برشلونة على الرغم من حبي لذلك، إلا أنني لم أستطع.

أنا الآن أريد التفكير أكثر في عائلتي وكما قلت لقد أمضيت عامين في مستوى عائلتي كان سيئا للغاية لدرجة أنني لم أستمتع به، قضيت الشهر الذي كان مذهلا بالنسبة لي بعد الفوز بكأس العالم، وبدونه كانت مرحلة صعبة جدا بالنسبة لي.

هل كنت سعيدا كأي مشجع لبرشلونة بالفوز بالدوري الإسباني؟

ميسي: نعم بالتأكيد لقد تابعت برشلونة طوال العام وكنت أريد أن يفوز الفريق مثل أي مشجع، وكنت أتحدث كثيرا مع تشافي هيرنانديز بعد المباريات وحول بعض المواقف، الحقيقة أننا تحدثنا كثيرا سويا منذ أن أصبح المدرب ولقد تابعته.

هل اشتقت إلى برشلونة؟

ميسي: نعم بوضوح، كما قلت فقد كانت السنة الأولى لي في فرنسا صعبة للغاية بعد رحيلي عن برشلونة وكل شيء حدث، وكنت أشاهد المباريات وكنت أتوق دائما للذكريات والقدرة على التواجد هناك.

كيف كانت رحلتك في باريس سان جيرمان؟

ميسي: بمشاعر مختلطة، الحقيقة أن السنة الأولى كانت صعبة للغاية كما قلت ذلك من قبل ولأسباب مختلفة، السنة الثانية وفي الستة أشهر الأولى شعرت أنني بحال جيدة جدا وشعرت بالراحة في النادي وفي المدينة، ثم جاء كأس العالم وكان له دورا كبيرا لكل شيء حدث خلال الموسم، كنت أتوقع أن ينتهي الموسم بشكل مختلف، لكن مر عاما وكان عاما صعبا بالنسبة لي لكن الآن كل شيء أصبح خلفي.

كيف تشعر بعد نهاية الموسم؟

ميسي: أشعر أنني بحالة جيدة وهادئ بعدما أنهيت الموسم، لقد كانت سنة غير عادية بعد خوض كأس العالم في منتصف الموسم وجعل كل ذلك يبدو مختلفا، أفكر الآن في المباريات المقبلة مع المنتخب.

ميسي: سأنتقل إلى إنتر ميامي.