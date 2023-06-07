مباشر حوار ميسي – ليونيل: سأنضم إلى إنتر ميامي.. لو أردت المال لانتقلت إلى المنطقة العربية

بعد دقائق من الآن سيتحدث ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن ناديه المقبل وسبب اختياره له عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان وذلك في حوار مع صحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين.

وينقل FilGoal.com الحوار تباعا.

بعد رحيلك بأشهر قليلة ضم برشلونة فيران توريس مقابل 55 مليون يورو ألم يكن ذلك غريبا بالنسبة لك؟

لا أعرف، في البداية كنت أشعر بالكثير من الألم لرحيلي وبطريقة حدوث الأمر، كنت أشعر بالغضب وبعد ذلك كان النادي يدخل سوق الانتقالات.

لكن في ذلك الوقت تفهم النادي أنه لديه قدرة على القيام بالأمر، مع مرور هذين العامين فهمت الأمر واستوعبته ولم أعد أفكر فيه بعد الآن، إذا تم القيام بشيء من هذا القبيل كان يجب أن يتك بتلك الطريقة وهذا كل ما لدي.

هل تعتقد أن هناك بعض الأشخاص في برشلونة الذين يمثل لهم عودتك مشكلة؟

لا أعرف، لكن بالتأكيد هناك من لا يريد عودتي، مثل وقت عدم رغبتهم في بقائي.

مثل العديد من الناس أعرف من كان يريد عودتي وأعرب عن ذلك علنا، لكن بالتأكيد هناك أشخاص في الإدارة لا يرغبون في ذلك ويؤمنون أن عودتي ليست بالشيء الجيد للنادي.

هل تعتقد أن برشلونة فعل كل شيء ممكن لعودتك؟

حسنا، لا أعرف، هذه مشكلتهم بصراحة، لا أعرف إذا كانوا فعلوا كل ما هو ممكن أم لا، كنت أعرف ما يحدث من خلال الحديث مع تشافي، وقبل كل شيء إن كانوا لا يستطيعون الحصول على موافقة "لا ليجا" فالأمر صعب، لكن كان هناك الكثير من الأمور مفقودة لم يكن النادي في وضع يسمح له بتأكيد عودتي بنسبة 100% وهذا أمر مفهوم بسبب الوضع الذي يمر به وهذه هي الطريقة التي عشت بها الموقف.

كيف استقبلت تسريبات برشلونة حولك؟

كما قلت كنت أشعر بالحماس للعودة لقد تقبلت التسريبات بحماس عندما كانت إيجابية، لم أكن متحمسا جدا أيضا لأنني لم أكن أعرف حقا ما سيحدث، وأتذكر دائما ما حدث لي وأخبر أطفالي إننا سنعود ومن ثم لا يحدث ذلك مجددا، نعم كنت معلقا بفكرة بالعودة لكن بهدوء.

إلى أي مدى كانت الأزمة الاقتصادية مهمة في قرارك؟ لقد قيل إنك ستلعب لبرشلونة مجانا، هل هذا صحيح؟

الحقيقة أن الأمور الاقتصادية لم تكن مشكلة أو عقبة لي على الإطلاق، لم نتحدث أبدا عن العقد الآن لأنه كان هناك اقتراح ولم يكن اقتراحا رسميا وكان هناك بعض الأمور التي لا نعرف إن كانت ممكنة أم لا.

كانت هناك نية لعودتي لكننا لم نتمكن من التقدم حيال الأمر لم نتحدث حتى عن المال بشكل رسمي، لو كان الأمر يتعلق بالمال لذهبت إلى المنطقة العربية أو أي مكان آخر، لقد بدا أنه كثير من الأموال بالنسبة لي هناك، والحقيقة هي أن قراري كان من أجل الطرف الآخر وليس من أجل المال.

كيف كان شعورك مع ترديد اسمك في ملعب كامب نو من الجماهير طوال تلك الفترة؟

بالنسبة لي كان جميلا واستمتعت بالأمر لأنه الحقيقة أنني غادرت بطريقة غريبة للغاية، كنت أود توديع النادي مثلما حدث مع بوسكيتس او جوردي ألبا أو تشافي أو إنييستا، كنت أرغب في الرحيل بتلك الطريقة أن أودع الأشخاص الذين أحبهم بشكل جيد ورغم أن ذلك حدث وقت جائحة كورونا وعدم وجود الجمهور في الملعب.

لذا كنت سعيدا جدا عندما سمعت اسمي يتردد في الملعب أو في برشلونة بالإضافة إلى أن الحقيقة أن الحب كان موجود دائما ومتبادل، فقد كان شعورا غريبا أن أسمع اسمي في كامب نو وألا أكون موجودا.

هل كنت على تواصل مع رئيس برشلونة خوان لابورتا وتشافي هيرنانديز، هل كان هناك أي نوع من الحديث بينكم خلال تلك المرحلة؟

لقد تحدثت قليلا مع لابورتا ربما مرة أو مرتين كحد أقصى، فيما كان لدي الكثير من الاتصالات مع تشافي وحينما عاد لتدريب النادي.

لقد تحدثنا عن إمكانية عودتي وكنا متحمسين للغاية لأنه عند ظهور شيء ما سنناقش إن كان يريد عودتي وإن كان ذلك جيدا للفريق وله وكنا على اتصال.

هل فترتك في باريس أثرت على قرارك في النهاية؟

نعم قليلا، لأنني قلت إن العامين الأخيرين لم أشعر خلالهما بالسعادة، لم أستمتع بنفسي وهذا أثر على عائلتي، لقد افتقدت لأطفالي وذهابهم للمدارس، ففي برشلونة كنت أذهب لهم في المدارس لاعتني بهم، بينما هنا في باريس كنت أنخرط في حياتهم بشكل أقل.

قراري الآن سببه رغبتي في التواجد بشكل أكبر مع عائلتي ومع أطفالي وأن أستمتع بذلك يوما بعد يوم.

لقد كنت محظوظا بما يكفي لتحقيق كل شيء في كرة القدم وهذا الآن أصبح الأمر بعيدا عن الرياضة، الأمر الذي يثير اهتمامي وأكثر من ذلك بكثير هي الأسرة.

كيف كان شعورك بشأن توقيعك على تجديد التعاقد وبعد ذلك قرار رحيلك عن برشلونة بشكل مفاجئ؟

كان صعبا للغاية، وأحد الأسباب التي دفعتني لاتخاذ قراري الحالي كما قلت هو عدم المرور بالأمر ذاته مجددا.

كانت مرحلة قبيحة، كنت أتدرب للموسم الجديد والأطفال يذهبون لمدارسهم وكل شيء روتيني، وكل شيء كان جاهزا للتوقيع، وبين عشية وضحاها لم يكن من الممكن القيام بذلك وأخبروني أنه يجب علي مغادرة النادي، كان علي الركض والبحث عن فريق آخر واتخاذ قرار متسرع، كان الأمر صعبا.

هل شعرت بالضغط للأخبار التي كانت تخرج من برشلونة؟

لا لأن هناك العديد من الأشياء التي كانت تخرج من النادي، لا أعرف من أين كانت تأتي ولكن كان هناك الكثير من التسريبات والأخبار، لقد كان هناك حتى بعض الصحفيين الذين أعلنوا انتقالي لأندية أخرى، لقد أكدوا انتقالي للمنطقة العربية.

وفي برشلونة أخذوا الأمر كأن الأمر مُسلم به وفي اليوم التالي غيروا حديثهم، كان هناك الكثير من الحديث الذي يدور حولي لذا كنت أفكر فيما أعرفه وما أشعر به وأتعامل بناء على ذلك، لم أكن أتعامل نتيجة لما يقال لي.

في برشلونة كانوا يقولون إن عودتك تعتمد عليك بنسبة 99% وتشافي قال إن له اليد عليا لكن هناك شيء مفقود في ذلك العرض كيف مررت بذلك؟

لقد استمعت إلى القليل من كل ما قيل وما يحدث وما قاله تشافي لكنه كان قليلا مما كان يقوله مؤخرا، لقد أعطت "لا ليجا" الموافقة ولكن ليس من الواقعي أمن القرار قراري لأن العديد من الأشياء مفقودة وهو صيف طويل لا أرغب في المرور فيه بما مررت به من قبل.

فضلت اتخاذ القرار لإنهاء هذا والتحلي بالهدوء في الإجازة والتخطيط للمستقبل وما أعرف أنه سيكون ممكنا.

ماذا تقول لك عائلتك بعد رحيلك عن برشلونة؟

عائلتي كانت متحمسة للغاية بشأن كل ما سمعوه لكن في الوقت ذاته لم نكن متحمسين للغاية لأن الحقيقة أننا مازلنا لا نعرف ما يمكن أن يحدث، لكن من الواضح أنهم كانوا حريصين على العودة.

لم نرغب أبدا في مغادرة برشلونة لقد كان الأمر صعبا للغاية لكنهم يدعمونني وهو قرار تم اتخاذه كعائلة، إنهم سعداء بالتغيير على الرغم من حزنهم للرحيل عن برشلونة، كان الأمر صعبا في البداية لكنهم يتأقلمون الآن في باريس، لديهم أصدقاء في المدرس ومن المؤلم أن ينفصلوا عن كل ذلك وهم بالفعل كبار، يتفهم تياجو ما يحدث وسعيد بما سيحدث.

من بين الأسباب كلها التي ذكرتها، أي شيء جعلك تتخذ قرارك؟

اتخاذ قراري الخاص وعدم الاضطرار للانتظار مرة أخرى ويمكن أن يحدث نفس الشيء الذي حدث من قبل، لقد حققت كل شيء وحصلت أخيرا على كأس العالم الذي أردته كثيرا، وأردت البحث عن شيء آخر وقليلا من راحة البال.

ماذا بشأن العودة إلى برشلونة هل كنت تفكر في الأمر؟

نعم، الحقيقة هي أنني أردت ذلك وكنت أشعر بالإثارة لفكر العودة، لكن في الناحية الأخرى بعد اختباري ما حدث أثناء رحيلي لم أرغب أن أجد نفسي في الموقف ذاته مجددا، أن أنتظر ماذا سيحدث وأترك مستقبلي في يد شخص آخر، لذا فكرت أن أتخذ قراري مباشرة بعد التفكير في مستقبلي وفي عائلتي.

لقد سمعت أن "لا ليجا" وافقت على خطة برشلونة وهناك بعض الأمور الأخرى كان يجب أن تحدث، لقد سمعت أنه ينبغي على النادي بيع بعض اللاعبين أو تخفيض عقودهم والحقيقة أنني لم أرغب في المضي قدما في ذلك الأمر، أو تولي مسؤولية أي شيء له علاقة بذلك.

لقد اتُهمت بالفعل بالعديد من الأشياء التي لم تكن صحيحة في مسيرتي في برشلونة والتي كانت متعبة قليلا ولم أرغب في المرور بكل ذلك مجددا، وفي الوقت الذي غادرت فيه كانت "لا ليجا" وافقت على تسجيلي وفي النهاية لم يمكن ذلك.

في الحقيقة كنت خائفا من تكرار الأمر مرة أخرى واضطررت للسير وسط "مصارعة الثيران" وتعين علي الرحيل إلى باريس للبقاء في فندق لفترة طويلة مع عائلتي ومع ذهاب أطفالي للمدارس ومازلنا في الفندق.

أردت الآن أن أتخذ قرار بنفسي وهذا سبب عدم العودة إلى برشلونة على الرغم من حبي لذلك، إلا أنني لم أستطع.

أنا الآن أريد التفكير أكثر في عائلتي وكما قلت لقد أمضيت عامين في مستوى عائلتي كان سيئا للغاية لدرجة أنني لم أستمتع به، قضيت الشهر الذي كان مذهلا بالنسبة لي بعد الفوز بكأس العالم، وبدونه كانت مرحلة صعبة جدا بالنسبة لي.

هل كنت سعيدا كأي مشجع لبرشلونة بالفوز بالدوري الإسباني؟

نعم بالتأكيد لقد تابعت برشلونة طوال العام وكنت أريد أن يفوز الفريق مثل أي مشجع، وكنت أتحدث كثيرا مع تشافي هيرنانديز بعد المباريات وحول بعض المواقف، الحقيقة أننا تحدثنا كثيرا سويا منذ أن أصبح المدرب ولقد تابعته.

هل اشتقت إلى برشلونة؟

نعم بوضوح، كما قلت فقد كانت السنة الأولى لي في فرنسا صعبة للغاية بعد رحيلي عن برشلونة وكل شيء حدث، وكنت أشاهد المباريات وكنت أتوق دائما للذكريات والقدرة على التواجد هناك.

كيف كانت رحلتك في باريس سان جيرمان؟

بمشاعر مختلطة، الحقيقة أن السنة الأولى كانت صعبة للغاية كما قلت ذلك من قبل ولأسباب مختلفة، السنة الثانية وفي الستة أشهر الأولى شعرت أنني بحال جيدة جدا وشعرت بالراحة في النادي وفي المدينة، ثم جاء كأس العالم وكان له دورا كبيرا لكل شيء حدث خلال الموسم، كنت أتوقع أن ينتهي الموسم بشكل مختلف، لكن مر عاما وكان عاما صعبا بالنسبة لي لكن الآن كل شيء أصبح خلفي.

كيف تشعر بعد نهاية الموسم؟

أشعر أنني بحالة جيدة وهادئ بعدما أنهيت الموسم، لقد كانت سنة غير عادية بعد خوض كأس العالم في منتصف الموسم وجعل كل ذلك يبدو مختلفا، أفكر الآن في المباريات المقبلة مع المنتخب.

ميسي: سأنتقل إلى إنتر ميامي.