استراحة الدوري المصري – سموحة (2)-(1) سيراميكا.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 21:20

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 31 من الدوري المصري في المباراة التي تقام في استاد الإسكندرية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 42: جوووول أحمد ياسر وهدف هذه المرة

ق 26: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على محمد إبراهيم

ق 26: جووووول أحمد ياسر والأول لسيراميكا

ق 15: جووووول الثاني من شريف رضا

ق 1: جوووووووووول حسين فيصل والأول بعد 27 ثانية

انطلاق المباراة

سيراميكا الدوري المصري سموحة
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