مباشر في الدوري - المصري (0) - (1) غزل المحلة.. جووول الأول

يلعب المصري أمام غزل المحلة ضمن الجولة 31 من مسابقة الدوري العام.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري أمام غزل المحلة.

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انطلاق المباراة