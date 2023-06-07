مباشر في الدوري - المصري (0) - (1) غزل المحلة.. جووول الأول
الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 18:54
كتب : FilGoal
يلعب المصري أمام غزل المحلة ضمن الجولة 31 من مسابقة الدوري العام.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري أمام غزل المحلة.
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انطلاق المباراة
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