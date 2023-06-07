مباشر في الدوري - المصري (0) - (1) غزل المحلة.. جووول الأول

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 18:54

كتب : FilGoal

المصري - غزل المحلة

يلعب المصري أمام غزل المحلة ضمن الجولة 31 من مسابقة الدوري العام.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري أمام غزل المحلة.

لمتابعة مباراة المصري أمام غزل المحلة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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انطلاق المباراة

المصري غزل المحلة الدوري المصري
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