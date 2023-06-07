مباشر في الدوري - المصري (1) - (1) غزل المحلة.. التعادل يضيع

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 18:54

كتب : FilGoal

المصري - غزل المحلة

يلعب المصري أمام غزل المحلة ضمن الجولة 31 من مسابقة الدوري العام.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري أمام غزل المحلة.

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ق70 جريندو يسجل هدف التعادل لنادي المصري من ركلة جزاء

ق65 بينية من جريندو في اتجاه مراون حمدي الذي حاول وضع الكرة من فوق حارس غزل المحلة

ق54 تسدديدة قوية من أحمد الشيخ يتصدى لها عصام ثروت

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 كريم العراقي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء حولها جريندو برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

انطلاق المباراة

المصري غزل المحلة الدوري المصري
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