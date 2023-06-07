بث مباشر صراع الصعود – نهاية الشوط الأول في المباريات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات رباعي الفرق المتنافسة على الصعود للدوري المصري الممتاز.

الترتيب حسب النتائج الحالية:

1-بلدية المحلة: 55 نقطة

2--دكرنس: 52 نقطة

3-طنطا: 51 نقطة

4-جمهورية شبين: 51 نقطة

5-أبو قير للأسمدة: 51 نقطة

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بلدية المحلة VS هلال مطروح (2-0)

نهاية الشوط الأول

ق. 37 جووووول ثاني لبلدية المحلة. ركنية قابلها لاعب البلدية برأسية، وتابعها عبد الرحمن سمانة في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 22 جووووول أول لبلدية المحلة برأسية عن طريق إسلام سمير بعد عرضية عبد الرحمن جمال.

ق. 11 السماح لجماهير بلدية المحلة بالدخول للمدرجات.

بداية المباراة

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الحمام VS طنطا (1-0)

نهاية الشوط الأول

ق. 39 جوووول أووول للحمام عن طريق عبد الرحمن عموري.

بداية المباراة

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أبو قير للأسمدة VS كفر الشيخ (0-0)

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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المنصورة VS دكرنس (0-1)

نهاية الشوط الأول

ق. 9 جووووول أووول لـ دكرنس عن طريق أحمد عاشور.

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جمهورية شبين VS نبروه (1-0)

نهاية الشوط الأول

ق. 2 جووول أووول لـ جمهورية شبين عن طريق مصطفى سمارة.

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ترتيب القمة في مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية قبل المباريات:

1-بلدية المحلة: 52 نقطة

2-طنطا: 51 نقطة

3-أبو قير للأسمدة: 50 نقطة

4-دكرنس: 49 نقطة

5-جمهورية شبين: 48 نقطة