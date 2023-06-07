بث مباشر صراع الصعود – جووووول في الإسكندرية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات رباعي الفرق المتنافسة على الصعود للدوري المصري الممتاز.

الترتيب حسب النتائج الحالية:

1-بلدية المحلة: 55 نقطة

2-أبو قير للأسمدة: 53 نقطة

3--دكرنس: 52 نقطة

4-طنطا: 51 نقطة

5-جمهورية شبين: 51 نقطة

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بلدية المحلة VS هلال مطروح (2-0)

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 جووووول ثاني لبلدية المحلة. ركنية قابلها لاعب البلدية برأسية، وتابعها عبد الرحمن سمانة في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 22 جووووول أول لبلدية المحلة برأسية عن طريق إسلام سمير بعد عرضية عبد الرحمن جمال.

ق. 11 السماح لجماهير بلدية المحلة بالدخول للمدرجات.

بداية المباراة

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الحمام VS طنطا (1-0)

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 جوووول أووول للحمام عن طريق عبد الرحمن عموري.

بداية المباراة

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أبو قير للأسمدة VS كفر الشيخ (1-0)

ق. 47 جوووول أول لأبو قير عن طريق محمود أبو جودة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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المنصورة VS دكرنس (0-1)

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 9 جووووول أووول لـ دكرنس عن طريق أحمد عاشور.

بداية المباراة

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جمهورية شبين VS نبروه (1-0)

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 2 جووول أووول لـ جمهورية شبين عن طريق مصطفى سمارة.

بداية المباراة

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ترتيب القمة في مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية قبل المباريات:

1-بلدية المحلة: 52 نقطة

2-طنطا: 51 نقطة

3-أبو قير للأسمدة: 50 نقطة

4-دكرنس: 49 نقطة

5-جمهورية شبين: 48 نقطة