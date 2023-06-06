فيوتشر يرد هزيمة الكأس في أطول مباراة مصرية لـ إنبي.. ومشاركة الحارس العائد من الإعتزال

فاز فريق فيوتشر على إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من الدوري المصري التي أقيمت في استاد السلام.

ورفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 57 في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

ولا يزال يتنافس مع بيراميدز على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا ويفرق عنه 7 نقاط.

وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 39 في المركز التاسع.

واستطاع فيوتشر رد الهزيمة التي تلقاها على يد إنبي في دور الـ16 لكأس مصر بهدف دون رد في أطول مباراة في الكرة الصمرية قبل عدة أيام، ليفوز عليه في الدوري هذه المرة.

بدأت المباراة بمحاولات مبكرة من الفريقين وانطلق أحمد عاطف نحو مرمى إنبي في الدقيقة 2 وكاد أن يسجل لكنه سدد الكرة في جسد الحارس رضا السيد الذي تصدى له.

ورد إنبي بهدف ضائع في الدقيقة 11 بعد اختراق من رفيق كابو داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية تصدى لها محمود حمدي حارس فيوتشر.

من جديد كاد إنبي أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 24 بعد ركلة ركنية نفذت إلى أحمد كالوشا الذي سدد بقوة كرة اصطدمت في العارضة وذهبت بعيدا.

وهذه المرة رد فيوتشر بتسديدة من عمر كمال مرت أعلى مرمى إنبي في فرصة خطيرة لفيوتشر.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

عودة من الاعتزال

مع بداية الشوط الثاني أجرى علي ماهر مدرب فيوتشر التبديل الأول بنزول الحارس أحمد يحيى بدلا من محمود حمدي.

وتعد هذه هي أول مشاركة لـ أحمد يحيى في الدوري منذ أن رحل عن الاتحاد السكندري في الموسم الماضي.

وأعلن أحمد يحيى اعتزاله كرة القدم عقب خسارة الاتحاد السكندري بخماسية أمام سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي وبعد هجوم الجمهور عليه.

قبل أن يتراجع عن قراره لكنه لم يشارك في أي مباراة وانتقل بداية الموسم الجاري إلى فيوتشر.

هدف غير محتسب

ونجح أحمد عيد لاعب إنبي في تسجيل هدف تقدم فريقه في الدقيقة 48 بعد انفراد بالمرمى لكن الحكم أشار إلى تسلل.

وتوقف اللعب لحين مراجعة اللعبة لتؤكد غرفة التحكيم بالفيديو على قرار الحكم محمد الصباحي بوجود حالة تسلل وعدم احتساب الهدف.

لكن هذه المرة رد فيوتشر بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 55 بقدم أحمد عاطف.

الهدف جاء بعد تمريرة بينية من ناصر ماهر وضعت أحمد عاطف في موقف الانفراد بالمرمى، ليسدد على يسار رضا السيد مسجلا هدف تقدم فيوتشر.

وعقب الهدف استمرت محاولات إنبي لتسجيل التعادل وفيوتشر لإضافة الثاني ولكن المباراة انتهت بفوز فيوتشر بهدف دون رد.