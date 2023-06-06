عودة العنصر النسائي.. شاهندة ويارا ضمن طاقم تحكيم مواجهة غزل المحلة ضد المصري

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 23:08

كتب : FilGoal

شاهندة المغربي

عاد العنصر النسائي للتواجد من جديد ضمن طاقم تحكيم منافسات الدوري المصري.

ويلعب غزل المحلة أمام المصري على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري في تمام السابعة من مساء غدا الأربعاء.

ويتواجد الثنائي شاهندة المغربي ويارا عاطف ضمن طاقم التحكيم الذي يقود المباراة.

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ويدير أحمد جمال مواجهة غزل المحلة أمام المصري كحكم ساحة.

بينما شاهندة المغربي حكم رابع، ويارا عاطف حكم تقنية فيديو مساعد.

ويأتي طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: أحمد جمال

حكم مساعد 1: هاني عبد الفتاح

حكم مساعد 2: هاني خيري

حكم رابع: شاهندة المغربي

حكم فيديو: حسام عزب

حكم فيديو مساعد: يارا عاطف

ويحتل المصري المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 29 مباراة خاضهم الفريق.

بينما غزل المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة من 30 مباراة.

الدوري المصري غزل المحلة المصري شاهندة مغربي يارا عاطف
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