مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) إنبي.. محاولة أولى

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 21:24

كتب : FilGoal

فيوتشر - إنبي - عبد الكبير الوادي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد إنبي في الجولة 31 من الدوري المصري.

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ق 8: فرصة أولى من أحمد عاطف

انطلاق المباراة

فيوتشر إنبي الدوري المصري
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