مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) إنبي.. هدف غير محتسب للبترولي

نتيجة لا تخدم الفريقين.. الحدود يخطف تعادلا قاتلا من الداخلية في صراع البقاء

خطوة جديدة نحو الأبطال.. بيراميدز يتصدر الدوري مؤقتا بهدف في شباك فاركو

التشكيل - لا تغييرات في بيراميدز أمام فاركو.. وفخر الدين بن يوسف على دكة البدلاء