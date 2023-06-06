انتهت الدوري المصري - فيوتشر (1)-(0) إنبي.. فوز الأحمر

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 21:24

كتب : FilGoal

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد إنبي في الجولة 31 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز فيوتشر بهدف دون رد

ق 55: جوووووووول أحمد عاطف والأول

ق 50: الفيديو يؤكد على إلغاء الهدف

ق 48: هدف غير محتسب لـ أحمد عيد لاعب إنبي

ق 8: فرصة أولى من أحمد عاطف

انطلاق المباراة

فيوتشر إنبي الدوري المصري
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