مباشر الدوري المصري - فاركو (0) - (1) بيراميدز.. جوووووول مصطفى فتحي

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

فاخري لاكاي - بيراميدز - فاركو

يحل بيراميدز ضيفا على فاركو باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 29 مباراة، بينما فاركو في المركز السادس برصيد 41 نقطة من 30 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق61 جووووول مصطفى فتحي يفتتح التسجيل لبيراميدز

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 رزقي حمرون يهدر ركلة الجزاء في العارضة

ق36 عرقلة عمرو جمال واحتساب ركلة جزاء

ق32 الشناوي ينقذ تسديدة رائعة من شكري نجيب

ق16 رأسية أحمد سامي أعلى عارضة شيكا

انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز فاركو
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