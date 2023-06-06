مباشر الدوري المصري - فاركو (0) - (0) بيراميدز.. انطلاق المباراة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

فاخري لاكاي - بيراميدز - فاركو

يحل بيراميدز ضيفا على فاركو باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 29 مباراة، بينما فاركو في المركز السادس برصيد 41 نقطة من 30 مباراة.

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انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز فاركو
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