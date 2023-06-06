انتهت الدوري المصري - فاركو (0) - (1) بيراميدز.. إلى الصدارة
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 18:55
كتب : FilGoal
يحل بيراميدز ضيفا على فاركو باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 29 مباراة، بينما فاركو في المركز السادس برصيد 41 نقطة من 30 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
----------------
نهاية المباراة
ق61 جووووول مصطفى فتحي يفتتح التسجيل لبيراميدز
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38 رزقي حمرون يهدر ركلة الجزاء في العارضة
ق36 عرقلة عمرو جمال واحتساب ركلة جزاء
ق32 الشناوي ينقذ تسديدة رائعة من شكري نجيب
ق16 رأسية أحمد سامي أعلى عارضة شيكا
انطلاق المباراة
نرشح لكم
نتيجة لا تخدم الفريقين.. الحدود يخطف تعادلا قاتلا من الداخلية في صراع البقاء مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) إنبي.. محاولة أولى خطوة جديدة نحو الأبطال.. بيراميدز يتصدر الدوري مؤقتا بهدف في شباك فاركو انتهت في الدوري - الداخلية (1) - (1) حرس الحدود.. تعادل قاتل التشكيل – ثنائي هجومي يقود فاركو أمام بيراميدز التشكيل – زيكو يقود حرس الحدود.. ورشيد أساسي لـ الداخلية التشكيل - لا تغييرات في بيراميدز أمام فاركو.. وفخر الدين بن يوسف على دكة البدلاء لإياب نهائي دوري الأبطال.. حسام غالي رئيس لبعثة الأهلي في المغرب