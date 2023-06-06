مباشر الدوري - الداخلية (1) - (0) حرس الحدود.. جووول الأول

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 18:51

كتب : FilGoal

الزمالك - الداخلية

يلعب حرس الحدود أمام الداخلية في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود أمام الداخلية.

لمتابعة مباراة حرس الحدود والداخلية دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق64 رشيد أحمد يسجل الهدف الأول لنادي الداخلية بضربة رأسية قوية

ق48 فرصة خطيرة يهدرها رشيد أحمد مهاجم الداخلية من داخل منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

ق4 فرصة الهدف الأول تضيع من هجوم الداخلية بعد تصدي رائع من محمد فوزي حارس حرس الحدود

انطلاق المباراة

حرس الحدود الدوري المصري الداخلية
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