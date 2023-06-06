انتهت في الدوري - الداخلية (1) - (1) حرس الحدود.. تعادل قاتل

يلعب حرس الحدود أمام الداخلية في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود أمام الداخلية.

لمتابعة مباراة حرس الحدود والداخلية دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق90+2 هدف التعادل في الوقت القاتل لنادي حرس الحدود

ق89 بطاقة حمراء لفهد جمعة مهاجم الداخلية

ق64 رشيد أحمد يسجل الهدف الأول لنادي الداخلية بضربة رأسية قوية

ق48 فرصة خطيرة يهدرها رشيد أحمد مهاجم الداخلية من داخل منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

ق4 فرصة الهدف الأول تضيع من هجوم الداخلية بعد تصدي رائع من محمد فوزي حارس حرس الحدود

انطلاق المباراة