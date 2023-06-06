انتهت في الدوري - الداخلية (1) - (1) حرس الحدود.. تعادل قاتل

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 18:51

كتب : FilGoal

الزمالك - الداخلية

يلعب حرس الحدود أمام الداخلية في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود أمام الداخلية.

لمتابعة مباراة حرس الحدود والداخلية دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
دي ماريا يرحل عن يوفنتوس قائد الوداد: الأهلي يعرف الكرة الإفريقية أكثر منا.. ونستعد جيدا لنهائي إفريقيا كرة يد - "فصلي انتهى أما قصة الأهلي فمستمرة للأبد" رسالة من إسلام حسن إلى الجماهير الخطيب يرافق بعثة الأهلي في المغرب لمواجهة الوداد في نهائي إفريقيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق90+2 هدف التعادل في الوقت القاتل لنادي حرس الحدود

ق89 بطاقة حمراء لفهد جمعة مهاجم الداخلية

ق64 رشيد أحمد يسجل الهدف الأول لنادي الداخلية بضربة رأسية قوية

ق48 فرصة خطيرة يهدرها رشيد أحمد مهاجم الداخلية من داخل منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

ق4 فرصة الهدف الأول تضيع من هجوم الداخلية بعد تصدي رائع من محمد فوزي حارس حرس الحدود

انطلاق المباراة

حرس الحدود الدوري المصري الداخلية
نرشح لكم
في الجول يكشف نتائج اجتماع كولر مع الإدارة.. العائدون والراحلون والصفقات المطلوبة خبر في الجول – سيراميكا كليوباترا يفاضل بين ثلاثة مدربين لخلافة طولان مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الجديد لـ موليكا كما انفرد في الجول.. سموحة يتعاقد مع المغربي عبد اللطيف بن قسو خبر في الجول – محادثات بين العشري والاتحاد السكندري لخلافة زوران.. وعرضين آخرين الأهلي لـ في الجول: خاطبنا الجهات المعنية لحضور السعة الكاملة للجماهير أمام حرس الحدود الاتحاد السكندري يعلن رحيل زوران بناء على رغبته خبر في الجول - الزوراء العراقي يفاوض خالد جلال.. وعرضان مصريان
أخر الأخبار
رجل أعمال إماراتي يكشف حقيقة رغبته في شراء نادي الزمالك 37 دقيقة | الكرة المصرية
شرط أول.. موقف انتقال سفيان أمرابط إلى مانشستر يونايتد 50 دقيقة | ميركاتو
في الجول يكشف نتائج اجتماع كولر مع الإدارة.. العائدون والراحلون والصفقات المطلوبة 53 دقيقة | ميركاتو
في الجول يكشف مقترحات كاف بشأن مواعيد دوري السوبر الإفريقي.. ورد عامر حسين ساعة | الكرة الإفريقية
اتحاد الكرة ينظم مراسم تخرج مدربي "الرخصة A" ساعة | الكرة المصرية
تحركات الحسم.. خطوة من محرز لإتمام الانتقال إلى أهلي جدة 2 ساعة | السعودية
منافس الزمالك - تقرير تونسي: الاتحاد المنستيري يحاول ضم فخر الدين بن يوسف 3 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – سيراميكا كليوباترا يفاضل بين ثلاثة مدربين لخلافة طولان 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 4 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم