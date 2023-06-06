ذا أثليتك: شبهة فساد وتهديد.. قصة تحول وجهة أوجارتي من تشيلسي لباريس سان جيرمان

اقترب نادي باريس سان جيرمان من إعلان تعاقده مع مانويل أوجارتي لاعب وسط سبورتنج لشبونة.

التقارير الفرنسية أشارت إلى أن اللاعب قد خض للكشف الطبي ووقع العقود بالفعل ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

الغريب في الأمر هو أن اللاعب كان قريبا من التعاقد مع تشيلسي قبل أن تتحول وجهته بشكل كامل نحو باريس سان جيرمان خلال فترة زمنية قصيرة.

موقع ذا أثليتك كشف عن قصة توقيع اللاعب لباريس سان جيرمان وتحويل وجهته من تشيلسي والتي أتت بسبب تهديد من النادي الفرنسي لسبورتنج.

بداية الأمر نشرت صحية ليكيب الفرنسية تقريرا تشدد فيه على أن تشيلسي قد اتفق مع سبورتنج على التعاقد مع اللاعب مقابل دفع الشرط الجزائي بالإضافة إلى نية ملاك تشيلسي في شراء حصة الأقلية من أسهم النادي البرتغالي.

كلا الناديان رفضا نفيا الأمر بشكل غير مباشر مع الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان وتشيلسي طالما سيدفعان الشرط الجزائي فإن الخيار سيكون للاعب في الانضمام للفريق الذي يريده.

وفقا لذا أثليتك فإن باريس سان جيرمان شعر بأن سبورتنج لشبونة يشجع أوجارتي على الانضمام لتشيلسي ولذلك أرسل خطابا للنادي البرتغالي يتساءل خلاله حول ما إذا كان قد اتفق مع تشيلسي على شراء اللاعب مقابل استحواذ ملاكه على حصة من أسهمه.

وأشار باريس سان جيرمان خلال خطابه لسبورتنج نحو مخاوفهم بشأن نزاهة انتقال اللاعب لتشيلسي وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لوائح الاتحاد تنص على منع أي فريقين ممتلكان من نفس الجهة من اللعب في مسابقاته خلال موسم واحد سواء كان دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي وهو ما لن يتعارض خلال الموسم المقبل لأن تشيلسي لم يتأهل لأي بطولة أوروبي.

وفقا لذا أثليتك فإن الخطاب تعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن حقوق باريس سان جيرمان وأوجارتي وطلب من سبورتنج تقديم شرح شامل لأي استثمار يتم إجراؤه في النادي بواسطة تشيلسي كنادي أو أي شخص من ملاكه كما تضمن الخطاب تحذيرا لسبورتنج بلجوء باريس سان جيرمان للاتحاد الأوروبي في حال لم يتم تقديم رد سريع ومرض من قبل النادي البرتغالي خلال 24 ساعة.

عقب ساعات من خطاب باريس سان جيرمان سرب تشيلسي أخبار للصحفيين في بريطانيا تفيد بانسحابه من صفقة أوجارتي بشكل نهائي لأن النادي الفرنسي قدم عرض للاعب اعتبروه أعلى من سعره المناسب مع رفضهم للتقارير التي أشارت لإمكانية استثمار ملاكه في نادي سبورتنج.

يرى تشيلسي أن باريس سان جيرمان قدم للاعب راتب سنوي يقدر بـ 1 ملايين يورو وهو أكثر من ضعفين ما قدمه تشيلسي الذي كان سيدفع 3.4 مليون يورو للاعب كراتب سنوي.

هناك مفارقة في خطاب باريس سان جيرمان لنادي سبورتنج لأن إدارة النادي الفرنسي القطرية تمتلك حصة 21.67% من أسهم نادي براجا البرتغالي أيضا والذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل بشكل طبيعي وبدون تعارض لأنهم يعتقدون أن أسهمهم تدار بعناية وبالامتثال للوائح مما يعني أنهم لا يسيطرون على المساهمين وليس لديهم مناصب في مجلس الإدارة ولا تأثير على الانتقالات.أن ال

تشيسي أنهى الموسم في المركز الـ 12 بالدوري الإنجليزي ولن يشارك في أي مسابقة أوروبية بالموسم المقبل عكس سبورتنج الذي أنهى الدوري البرتغالي في المركز الرابع مما سيمكنه من المشاركة في الدوري الأوروبي.

مانويل أوجارتي صاحب الـ 22 عاما يلعب في مركز وسط الملعب الدفاعي وخلال الموسم المنقضي شارك مع سبورتنج في 47 مباراة وصنع خلالهم هدفا وحيدا.