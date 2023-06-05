كويز في الجول - هل يمكنك معرفة الأسماء الحقيقية للاعبي الدوري المصري في 7 دقائق
الإثنين، 05 يونيو 2023 - 20:01
كتب : FilGoal
يضم الدوري المصري العديد من اللاعبين ولهم أسماء شهرة أصبحت معروفة لجميع جمهور كرة القدم في مصر.
سواء كان هذا الاسم على اسم لاعب عالمي مشهور، أو اسم شهرة آخر.
اختبر نفسك مع FilGoal.com وحاول معرفة الأسماء الحقيقية لهذه المجموعة من اللاعبين في 7 دقائق فقط.
فهل يمكنك معرفة أسماء اللاعبين في المدة المحددة؟
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