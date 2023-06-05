كويز في الجول - هل يمكنك معرفة الأسماء الحقيقية للاعبي الدوري المصري في 7 دقائق

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 20:01

كتب : FilGoal

عبد الرحمن عاطف - غزل المحلة

يضم الدوري المصري العديد من اللاعبين ولهم أسماء شهرة أصبحت معروفة لجميع جمهور كرة القدم في مصر.

سواء كان هذا الاسم على اسم لاعب عالمي مشهور، أو اسم شهرة آخر.

اختبر نفسك مع FilGoal.com وحاول معرفة الأسماء الحقيقية لهذه المجموعة من اللاعبين في 7 دقائق فقط.

أخبار متعلقة:
كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل هدافي الأهلي في نهائيات إفريقيا خلال 4 دقائق؟ كويز في الجول – قبل الحسم.. هل تستطيع معرفة أسماء أبطال بوندزليجا في 4 دقائق؟ كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز في دقيقتين؟

فهل يمكنك معرفة أسماء اللاعبين في المدة المحددة؟

كويز في الجول الدوري المصري
نرشح لكم
قبل نهائي الرابطة.. سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل حلمي طولان مؤتمر ناري لـ أوسوريو: أطالب بقانون المدافع ذو القدم اليسرى.. القمة ليست الكلاسيكو ولا تتصلوا بي عمر كمال: هذا موقفي بين الزمالك وفيوتشر.. كدت أعتزل في المصري وعامل الملابس أنقذني جمعية عمومية في أغسطس.. قرار جماعي من الأندية ضد دوري المحترفين استعدادا للبطولة العربية.. الزمالك راحة 5 أيام من التدريبات إنبي: تواصلنا مع الزمالك لتفعيل بند شراء أحمد عيد عودة قادها تيري.. الزمالك يتعادل مع فاركو في ختام موسم الدوري الزمالك ينهي الدوري بثاني أسوأ رقم دفاعي في تاريخه
أخر الأخبار
قبل نهائي الرابطة.. سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل حلمي طولان 11 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ناري لـ أوسوريو: أطالب بقانون المدافع ذو القدم اليسرى.. القمة ليست الكلاسيكو ولا تتصلوا بي 21 دقيقة | الكرة المصرية
عمر كمال: هذا موقفي بين الزمالك وفيوتشر.. كدت أعتزل في المصري وعامل الملابس أنقذني 21 دقيقة | الدوري المصري
جمعية عمومية في أغسطس.. قرار جماعي من الأندية ضد دوري المحترفين 59 دقيقة | الكرة المصرية
استعدادا للبطولة العربية.. الزمالك راحة 5 أيام من التدريبات ساعة | الكرة المصرية
إنبي: تواصلنا مع الزمالك لتفعيل بند شراء أحمد عيد ساعة | الدوري المصري
عودة قادها تيري.. الزمالك يتعادل مع فاركو في ختام موسم الدوري ساعة | الدوري المصري
الزمالك ينهي الدوري بثاني أسوأ رقم دفاعي في تاريخه ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 4 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم