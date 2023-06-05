تكريم ميدو ضمن احتفالية مئوية سيلتا فيجو

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 16:42

كتب : FilGoal

ميدو - سيلتا فيجو

كرّم نادي سيلتا فيجو، أحمد حسام ميدو نجم الفريق ومنتخب مصر السابق قبل مباراة الجولة الأخيرة في الدوري الإسباني.

واختتم سيلتا فيجو مشواره في الدوري الإسباني بالفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد ليحسم استمراره في المسابقة.

ويحتفل سيلتا فيجو بمرور 100 عام على تأسيس النادي، ودعا النادي الإسباني ميدو كأحد نجوم الفريق السابقين.

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وتم تكريم ميدو من قبل مسؤولي سيلتا فيجو واختياره كسفير لمئوية النادي.

وتلقى ميدو استقبالا رائعا من قبل جماهير النادي قبل انطلاق مواجهة برشلونة في الجولة الختامية للدوري الإسباني.

وكان ميدو قد احترف في صفوف سيلتا فيجو معارا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2003.

وخاض المهاجم المصري ثماني مباريات بقميص سيلتا فيجو خلال فترة إعارته.

وسجل ميدو خلال فترة الإعارة أربعة أهداف بقميص الفريق الإسباني.

وحسم سيلتا فيجو بقائه في الدوري الإسباني بعد انتصاره على برشلونة.

الدوري الإسباني ميدو سيلتا فيجو
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