والده: ميسي يريد العودة إلى برشلونة.. إنها أحد خياراتنا

الإثنين، 05 يونيو 2023 - 14:54

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

كشف خورخي ميسي والد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن رغبة نجله في العودة من جديد لصفوف برشلونة.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

برشلونة

وقال خورخي ميسي بعد الاجتماع الذي جرى بينه وبين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة: "ميسي يريد العودة إلى برشلونة وأنا أيضا أحب ذلك".

وأكمل "العودة إلى برشلونة أحد خياراتنا".

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وحصل برشلونة على موافقة رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" على خطة دراسة الجدوى خلال السنوات المقبلة لحل الأزمة المالية.

وبذلك بات في إمكان برشلونة ضم ليونيل ميسي إذا تم الاتفاق بين الطرفين.

ورحل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل رسمي قبل أيام بعد نهاية تعاقده مع النادي الباريسي.

وكشف موقع ريليفو الإسباني عن حصول برشلونة على موافقة رابطة الدوري على خطة دراسة الجدوى الخاصة بالفريق في السنوات المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يعلم الآن ما يمكن تحقيقه لأهدافهم خلال الفترة المقبلة بعد بيع جريزمان وريكي بويغ وخوردي ألبا وعدم تجديد تعاقد سرجيو بوسكيتس.

وأوضح التقرير أن برشلونة يخطط لتخفيض إنفاقات فريق السلة الموسم المقبل لحوالي 11.5 مليون يورو لتوفير راتب ميروتيتش.

وكشف مقطع فيديو اجتماع بين خوان لابورتا وخورخي والد ليونيل ميسي خلال الوقت الحالي.

ويتفاوض برشلونة من أجل عودة ليونيل ميسي مع تضارب التقارير حول حسم انتقاله إلى الهلال السعودي.

وانضم ميسي إلى "لا ماسيا" أكاديمية برشلونة في عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول في 2004.

وحقق ليو مع الفريق الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.

الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات غادر كامب نو للمرة الأولى في مسيرته في أغسطس 2021، بسبب عدم تمكن النادي من تجديد عقده في ظل الأزمة المالية.

ليونيل ميسي برشلونة الدوري الإسباني
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