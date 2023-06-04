مباشر هبوط الليجا - سيلتا (2)-(0) برشلونة.. فالنسيا (0)-(1) بيتيس.. إسبانيول (2)-(2) ألميريا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لآخر 5 مباريات في عمر الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

برشلونة بطل الدوري يواجه سيلتا فيجو الساعي للبقاء، وصراع مباشر يدور بين خيتافي وبلد الوليد.

فالنسيا العريق يحاول النجاة أمام ريال بيتيس، وإلتشي الهابط رسميا يلعب ضد قادش الذي يقترب من النجاة حسابيا، وأخيرا يلعب إسبانيول الهابط رسميا أيضا ضد ألميريا.

إلتشي في الدرجة الثانية بالمركز الأخير وبرصيد 24 نقطة، وإسبانيول في المركز التاسع عشر برصيد 36 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منطقة الأمان قبل الجولة الأخيرة.

بذلك يبقى هابط وحيد، يحتاج لتحديده بين منطقة 39 و41 نقطة، التي تضم 6 فرق.

الترتيب قبل البداية:

13- قادش: 41 نقطة

14- خيتافي: 41 نقطة

15- فالنسيا: 41 نقطة

16- ألميريا: 41 نقطة

17- سيلتا فيجو: 40 نقطة

18- بلد الوليد: 40 نقطة

الترتيب المحدث:

13- قادش: 44 نقطة

14- سيلتا فيجو: 43 نقطة

15- خيتافي: 42 نقطة

16- ألميريا: 41 نقطة

17- فالنسيا: 41 نقطة

18- بلد الوليد: 40 نقطة

سيلتا فيجو (2)-(0) برشلونة

ق 65 جوووول فييجا يسجل الثاني.. عرضية تصطدم بالقائم وتسكن الشباك

ق 42 جووووول جابرييل فييجا يقضي على أحلام تير شتيجن بنظافة الشباك القياسية رقم 27، ويساعد سيلتا على البقاء

ق 11 جوووول فرانك كيسي يهدد سيلتا فيجو بالهبوط.. الهدف الأول للبلوجرانا ولكن يلغى بأمر الفيديو

فالنسيا (0)-(1) ريال بيتيس

ق 65 جابرييل باوليستا يهدر ركلة جزاء لفالنسيا

ق 7 جوووول لفالنسيا بواسطة أندري ألميدا ولكن يلغى بداعي التسلل

ق 1 جوووول أيوزي بيريز يسجل الأول من تمريرة خوان ميراندا

إسبانيول (2)-(2) ألميريا

ق 58 جوووول تعادل البقاء من أدري إمباربا

ق 49 جوووول رونايل بيير جابرييل يهدد ألميريا بالهبوط.. 2-1

ق 13 إسبانيول الهابط يرفض ذلك.. التعادل بواسطة خافي بوادو

ق 11 جوووول البلال توريه يسجل هدف الأمان لألميريا

بلد الوليد (0)-(0) خيتافي

إلتشي (0)-(1) قادش

ق 10 جوووول جونزالو إسكالانتي يسجل الأول لقادش ويفلت به من الصراع