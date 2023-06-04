مباشر نهائي إفريقيا - الأهلي (0)-(0) الوداد.. ضغط أحمر ومطالبات بركلة جزاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام في استاد القاهرة.

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ق 9: مطالبات بركلة جزاء بعد سقوط حسين الشحات

ق 6: ضغط أحمر مبكر

انطلاق المباراة