مباشر نهائي إفريقيا - الأهلي (0)-(0) الوداد.. ضغط أحمر ومطالبات بركلة جزاء
الأحد، 04 يونيو 2023 - 20:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام في استاد القاهرة.
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ق 9: مطالبات بركلة جزاء بعد سقوط حسين الشحات
ق 6: ضغط أحمر مبكر
انطلاق المباراة
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