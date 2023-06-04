مباشر نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) الوداد.. الثالث يضيع من كهربا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام في استاد القاهرة.

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ق 70: الثالث يضيع من كهربا بعد مرتدة سريعة من بيرسي تاو

ق 68: القائم يمنع هدفا للوداد بتسديدة من يحيى عطية الله

ق 67: تسديدة من الشحات في يد الحارس

ق 62: ضغط أحمر قوي ومحاولات لتسجيل الثالث

ق 59: جووووووووووول كهربا والثاني

ق 55: فرصة خطيرة أخرى من الوداد من أيمن الحسوني

ق 52: فرصة خطيرة أخرى للأهلي

ق 48: فرصة خطيرة من زهير المترجي

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 45+5 : جوووووووووووول بيرسي تاو والاول بضربة رأسية

ق 40: شوبير يتألق أمام الحسوني

ق 35: مطالبات بركلة جزاء بعد سقوط الشحات

ق 31: إلغاء ركلة الجزاء

ق 30: ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع الوداد

ق 19: فرصة خطيرة تضيع من كهربا أمام المرمى

ق 17: عرضية خطيرة من تاو الدفاع يبعدها

ق 9: مطالبات بركلة جزاء بعد سقوط حسين الشحات

ق 6: ضغط أحمر مبكر

انطلاق المباراة