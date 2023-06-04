مباشر نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) الوداد.. الثالث يضيع من كهربا
الأحد، 04 يونيو 2023 - 20:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام في استاد القاهرة.
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ق 70: الثالث يضيع من كهربا بعد مرتدة سريعة من بيرسي تاو
ق 68: القائم يمنع هدفا للوداد بتسديدة من يحيى عطية الله
ق 67: تسديدة من الشحات في يد الحارس
ق 62: ضغط أحمر قوي ومحاولات لتسجيل الثالث
ق 59: جووووووووووول كهربا والثاني
ق 55: فرصة خطيرة أخرى من الوداد من أيمن الحسوني
ق 52: فرصة خطيرة أخرى للأهلي
ق 48: فرصة خطيرة من زهير المترجي
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 45+5 : جوووووووووووول بيرسي تاو والاول بضربة رأسية
ق 40: شوبير يتألق أمام الحسوني
ق 35: مطالبات بركلة جزاء بعد سقوط الشحات
ق 31: إلغاء ركلة الجزاء
ق 30: ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع الوداد
ق 19: فرصة خطيرة تضيع من كهربا أمام المرمى
ق 17: عرضية خطيرة من تاو الدفاع يبعدها
ق 9: مطالبات بركلة جزاء بعد سقوط حسين الشحات
ق 6: ضغط أحمر مبكر
انطلاق المباراة