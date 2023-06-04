تشكيل نهائي إفريقيا - شوبير يحرس مرمى الأهلي.. وحمدي فتحي أساسي أمام الوداد

الأحد، 04 يونيو 2023 - 19:55

كتب : حسام نور الدين

مصطفى شوبير - الأهلي × طلائع الجيش

عاد حمدي فتحي إلى الظهور في تشكيل الأهلي الأساسي من جديد أمام الوداد المغربي.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي.

ويحرس مصطفى شوبير مرمى الأهلي أمام الوداد، في ظل غياب محمد الشناوي للإصابة.

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وشارك مصطفى شوبير كأساسي مع الأهلي أمام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في الدوري، بعد إصابة علي لطفي أمام إنبي.

بينما غاب حمدي فتحي عن مباراتي الجيش وسيراميكا للإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج

الهجوم: بيرسي تاو – محمود كهربا – حسين الشحات

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – خالد عبد الفتاح – محمود متولي – أحمد عبد القادر – محمد شريف – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد قندوسي – طاهر محمد

وتقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

الأهلي الوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا
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