بتبرع من مصيلحي.. بدء تنفيذ المرحلة الثانية من إنشاءات فرع الاتحاد السكندري في سموحة

عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اجتماعا رفقة المهندس أحمد عبد الله ممثل شركة سبيشيال إحدى شركات المجموعة الاقتصادية والمسند إليها تنفيذ الإنشاءات الجديدة الخاصة بالمرحلة الثانية لفرع النادى بسموحة بمساحة 8.5 فدان.

وذلك بحضور أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى وحازم الرجال أمين الصندوق.

وتم الاتفاق على البدء الفوري في تنفيذ إنشاء الملاعب المفتوحة وحديقة الأطفال والمسجد كمرحلة أولى من الإنشاءات الخاصة بالمرحلة الثانية.

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كما تم توقيع العقود الخاصة بهذه المرحلة وذلك بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتبرع محمد مصيلحى وأحمد عبد المجيد بالدفعة الأولى من القيمة المالية لإنشاءات المرحلة الثانية وذلك لسرعة التنفيذ وإنجاز هذه الإنشاءات في أسرع وقت ممكن كهدية لأعضاء النادي.

وأكد رئيس النادى أن مشروع إنشاءات المرحلة الثانية لفرع النادى بسموحة ستكون بمثابة نقلة كبيرة للمنشآت الرياضية بنادى الاتحاد السكندرى لتُلبي جميع احتياجات ومتطلبات فرق النادى وأعضائه الكرام.