مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-6-2023 والقنوات الناقلة.. نهائي أبطال إفريقيا وختام الدوري الإيطالي والإسباني

الأحد، 04 يونيو 2023 - 10:03

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي والوداد - نهائي دوري أبطال إفريقيا

بيرسي تاو - الأهلي والوداد - نهائي دوري أبطال إفريقيا

اقترب موسم 2022-2023 من نهايته، بين ختام ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا وختام الموسم في الدوري الإسباني والإيطالي.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 4 يونيو والقنوات الناقلة.

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دوري أبطال إفريقيا

نهائي قاري جديد يجمع الأهلي والوداد، ويستضيف استاد القاهرة مباراة الذهاب في التاسعة مساءً.

تذاع المباراة على بي إن سبورتس 4 وبتعليق عصام الشوالي.

وأيضا على قناة تايم سبورت الأرضية وبتعليق محمد الكواليني.

الدوري الإسباني

في السابعة والنصف مساءً يلتقي ريال مدريد مع أتليتك بلباو وتذاع على بي أن سبورتس 1 بريميوم.

وفي العاشرة يختتم الموسم بحلول برشلونة ضيفا على سيلتا فيجو وتذاع على القناة ذاتها.

الدوري الإيطالي

ينهي نابولي البطل موسمه في السابعة والنصف مساءً على ملعبه ضد سامبدوريا وتذاع المباراة على أبو ظبي بريميوم 1.

في العاشرة مساءً يلتقي ميلان مع هيلاس فيرونا في ختام الموسم وتذاع على أبو ظبي بريميوم 1.

وفي نفس التوقيت يحل يوفنتوس ضيفا على أودينيزي وتذاع عبر تطبيق ستارز بلاي.

الدوري التركي

قمة الدوري التركي بعد حسم اللقب ستكون بين جالاتا سراي وفناربخشة في الجولة قبل الأخيرة من الموسم.

وتذاع المباراة عبر تطبيق TOD في السابعة مساءً.

كأس العالم للشباب

في الأرجنتين تتواصل مباريات ربع نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

في الثامنة والنصف يواصل منتخب نيجيريا مغامرته عندما يلتقي كوريا الجنوبية.

وفي الثانية عشر من منتصف الليل تختتم مباريات المرحلة بلقاء أمريكا وأوروجواي، وكلا المباراتين تذاع عبر بي إن سبورتس بريميوم 2.

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الأهلي الوداد مواعيد مباريات اليوم
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