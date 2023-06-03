انتهت نهائي الكونفدرالية - اتحاد الجزائر (0)-(1) يانج أفريكانز.. البطل جزائري

ممثل الأهلي يزور لاعب الوداد للاطمئنان عليه بعد الجراحة

إنجاز تاريخي لأندية الجزائر.. اتحاد العاصمة بطلا للكونفدرالية أمام يانج أفريكانز

مؤتمر مدرب الوداد: الأرقام تدل على قوة الفريقين.. وسامبو سيتواجد ضد الأهلي

مؤتمر يحيى جبران: غياب الشناوي لن يؤثر على تركيزنا أمام الأهلي

كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل هدافي الأهلي في نهائيات إفريقيا خلال 4 دقائق؟

مؤتمر هاني: لا يوجد فريق كعبه أعلى على الأهلي.. وإفريقيا تعلم من نحن

مؤتمر كولر: حافظنا على الشناوي خوفا من إصابته.. وسيكون جاهزا لعودة نهائي إفريقيا

ذهاب نهائي أبطال إفريقيا.. الأهلي بالأحمر والوداد يرتدي الأسود