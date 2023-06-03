انتهت نهائي الكونفدرالية - اتحاد الجزائر (0)-(1) يانج أفريكانز.. البطل جزائري
السبت، 03 يونيو 2023 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة اتحاد الجزائر ضد يانج أفريكانز في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
وفاز اتحاد الجزائر خارج ملعبه في المباراة الأولى 2-1.
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نهاية المباراة بتتويج اتحاد العاصمة
ق 59: ركلة الجزاء تضيع
ق 57: ركلة جزاء للاتحاد
ق 30: محيوس يهدر التعادل بضربة رأسية
ق 7: جمعة شعباني والأول ليانج أفريكانز
ق 5: ركلة جزاء للضيوف بعد خطأ من سعدي رضواني
انطلاق المباراة
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