انتهت نهائي الكونفدرالية - اتحاد الجزائر (0)-(1) يانج أفريكانز.. البطل جزائري

السبت، 03 يونيو 2023 - 21:51

كتب : FilGoal

اتحاد الجزائر ويانج أفريكانز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة اتحاد الجزائر ضد يانج أفريكانز في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز اتحاد الجزائر خارج ملعبه في المباراة الأولى 2-1.

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نهاية المباراة بتتويج اتحاد العاصمة

ق 59: ركلة الجزاء تضيع

ق 57: ركلة جزاء للاتحاد

ق 30: محيوس يهدر التعادل بضربة رأسية

ق 7: جمعة شعباني والأول ليانج أفريكانز

ق 5: ركلة جزاء للضيوف بعد خطأ من سعدي رضواني

انطلاق المباراة

اتحاد الجزائر الكونفدرالية يانج أفريكانز
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