ريال مدريد يعلن رحيل إدين هازارد

السبت، 03 يونيو 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد فسخ تعاقد البلجيكي إدين هازارد بنهاية الموسم الجاري.

يأتي ذلك قبل موسم واحد على نهاية تعاقده مع البلجيكي والذي كان مقررا في صيف 2024.

وستكون مباراة ريال مدريد مع أتليتك بلباو يوم الأحد في الدوري الإسباني الأخيرة له بقميص الملكي.

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وبحسب شبكة "ذا أثليتك" سعى البلجيكي في البقاء، لكن رغب ريال مدريد في رحيله وحاول التوصل لاتفاق.

وأشار التقرير أن الاعتزال خيار متاح للاعب لكنه لم يتخذ القرار بعد.

وأعلن ريال مدريد اليوم بذلك رحيل 3 لاعبين عن صفوفه، حيث بدأ بـ ماركو أسينسيو ثم تبعه بـ ماريانو دياز. (طالع التفاصيل)

وسبق أن صرّح هازارد صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهر الماضي قائلا: "في الحقيقة أنا أخطط للاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل وأتمنى أن احتفل في العام المتبقي بعقدي".

هازارد لم يشارك سوى في 10 مباريات مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم سجف هدف وصنع هدفين.

وبشكل عام فإن هازارد يلعب موسمه الرابع مع ريال مدريد وخلال تلك الفترة شارك في 76 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصنع 12 هدفا.

وتوج هازارد مع ريال مدريد بثمانية ألقاب من الانضمام للفريق.

إدين هازارد ريال مدريد
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