برونو: نشعر بالإحباط من أجل الجماهير.. وسنحاول التتويج بألقاب أكبر في الموسم المقبل

قطع برونو فيرنانديز وعدا لجماهير مانشستر يونايتد بالعودة ومحاولة التتويج بألقاب أكبر بالموسم المقبل.

وخسر مانشستر يونايتد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الهزيمة ضد مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف على ملعب ويمبلي.

وتوج مانشستر سيتي باللقب للمرة السابعة في تاريخه ليعادل عدد ألقاب أستون فيلا.

وسجل برونو هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة من ركلة جزاء.

وقال برونو عبر شبكة بي بي سي عقب المباراة: "الجميع يشعر بالإحباط والهزيمة صعبة كنا نريد أن ننهي الموسم بطريقة مختلفة ولكن هذا لم يكن ممكنا".

واستمر "لقد قطعنا خطوات كبيرة للموسم المقبل، موسمنا الحالي بالكامل لم يكن ناجحا بشكل عام ولكنه جيد ويجب علينا أن نعود في الموسم المقبل للتتويج بألقاب أكبر".

واستمر "استقبال هدف في الدقيقة الأولى؟ لقد عدنا للمباراة، نعم بدأنا بشكل سيء ولكننا عدنا وحظينا ببعض اللحظات الجيدة في الشوط الأول".

وواصل "بعد تسجيلنا للهدف أتيحت لنا أكثر من هجمة مرتدة ولكن لم نسجل ثم استقبلنا هدفا مبكرا في الشوط الثاني ثم أتيحت لنا فرصا أخرى ولم نسجل ومانشستر سيتي استحق الفوز".

وشدد "جوندوجان لاعب رائع وواحد من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي".

وأضاف "جماهيرنا كانوا رائعين طوال الموسم وكانوا يستحقون نتيجة مختلفة ونحن محبطون بسبب ذلك".

وأتم "نحن ممتنون لكل شيء قدمته الجماهير هذا الموسم وأعدهم أن نعود في الموسم المقبل ونحاول مجددا".

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم بالمركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، كما توج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.