برونو: نشعر بالإحباط من أجل الجماهير.. وسنحاول التتويج بألقاب أكبر في الموسم المقبل

السبت، 03 يونيو 2023 - 20:06

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

قطع برونو فيرنانديز وعدا لجماهير مانشستر يونايتد بالعودة ومحاولة التتويج بألقاب أكبر بالموسم المقبل.

وخسر مانشستر يونايتد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الهزيمة ضد مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف على ملعب ويمبلي.

وتوج مانشستر سيتي باللقب للمرة السابعة في تاريخه ليعادل عدد ألقاب أستون فيلا.

أخبار متعلقة:
مؤتمر كولر: حافظنا على الشناوي خوفا من إصابته.. وسيكون جاهزا لعودة نهائي إفريقيا الدرجة الثانية - دجلة يتمسك بأمل التأهل ويضرب موعدا ناريا مع زد التشكيل - وادي يقود خيارات بسيوني الأولى لـ الطلائع.. وبواتينج وأوجولا يقودان هجوم سموحة

وسجل برونو هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة من ركلة جزاء.

وقال برونو عبر شبكة بي بي سي عقب المباراة: "الجميع يشعر بالإحباط والهزيمة صعبة كنا نريد أن ننهي الموسم بطريقة مختلفة ولكن هذا لم يكن ممكنا".

واستمر "لقد قطعنا خطوات كبيرة للموسم المقبل، موسمنا الحالي بالكامل لم يكن ناجحا بشكل عام ولكنه جيد ويجب علينا أن نعود في الموسم المقبل للتتويج بألقاب أكبر".

واستمر "استقبال هدف في الدقيقة الأولى؟ لقد عدنا للمباراة، نعم بدأنا بشكل سيء ولكننا عدنا وحظينا ببعض اللحظات الجيدة في الشوط الأول".

وواصل "بعد تسجيلنا للهدف أتيحت لنا أكثر من هجمة مرتدة ولكن لم نسجل ثم استقبلنا هدفا مبكرا في الشوط الثاني ثم أتيحت لنا فرصا أخرى ولم نسجل ومانشستر سيتي استحق الفوز".

وشدد "جوندوجان لاعب رائع وواحد من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي".

وأضاف "جماهيرنا كانوا رائعين طوال الموسم وكانوا يستحقون نتيجة مختلفة ونحن محبطون بسبب ذلك".

وأتم "نحن ممتنون لكل شيء قدمته الجماهير هذا الموسم وأعدهم أن نعود في الموسم المقبل ونحاول مجددا".

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم بالمركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، كما توج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي برونو فيرنانديز
نرشح لكم
بي إن سبورتس: زياش يصل إسطنبول لإتمام انتقاله لـ جالاتا سراي تقرير: مانشستر يونايتد قد يتراجع.. جرينوود لن يعود للفريق جوارديولا عن الدوري السعودي: الكل يشتكي.. لكن حينما يطرقون الباب تفرشون لهم السجادة الحمراء رومانو: صراع قطري سعودي على ضم كوتينيو مواعيد مباريات اليوم 19-8-2023 والقنوات الناقلة.. ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد والهلال لاعب ميتز الفرنسي على الهواء: نحن نلعب كـ "المثليين" وبدأ الإعصار.. هاري كين يسجل ويصنع في سحق بايرن ميونيخ لـ فيردر بريمن إنريكي: رحيل نيمار كان الأفضل للجميع.. وهذا موقف مبابي وديمبيلي
أخر الأخبار
الكشف عن موعد قرعة دوري المحترفين 4 دقيقة | الدرجة الثانية
بي إن سبورتس: زياش يصل إسطنبول لإتمام انتقاله لـ جالاتا سراي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد قد يتراجع.. جرينوود لن يعود للفريق 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كامل أبو يكشف علي لـ في الجول حقيقة مفاوضات المصري مع بنشرقي ساعة | الدوري المصري
جوارديولا عن الدوري السعودي: الكل يشتكي.. لكن حينما يطرقون الباب تفرشون لهم السجادة الحمراء ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: أهلي جدة يستعيد فيرمينو أمام الأخدود ساعة | السعودية
رومانو: صراع قطري سعودي على ضم كوتينيو ساعة | السعودية
تقرير سعودي: باكو ألكاسير إلى الطائي 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب