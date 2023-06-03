مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (2) (0) سموحة.. بداية الشوط الثاني

السبت، 03 يونيو 2023 - 19:41

كتب : FilGoal

حسين فيصل - سموحة - الصور من حساب سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش وسموحة في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر –قبل الأخير- برصيد 26 نقطة من 29 مباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووول ثاااني.. عرضية أحمد متعب ورأسية محمود وادي

ق 18: جووول أووول.. خالد سطوحي يسجل هدف التقدم لطلائع الجيش بعد عرضية أحمد سمير.

بداية اللقاء

سموحة طلائع الجيش في الدوري الدوري المصري
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