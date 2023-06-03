مباشر نهائي كأس الاتحاد - مانشستر يونايتد (1)-(2) مانشستر سيتي.. دخول جارناتشو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

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ق62. دخول جارناتشو بدلا من كريستيان إريكسين.

ق51. جوووووول الثاني لمانشستر سيتي عن طريق جوندوجان بعد ركنية نفذت خارج منطقة الجزاء ليسدد في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. الثاني يضيع من فاران أمام المرمى.

ق36. جووووول التعااادل لمانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز.

ق30. ركلة جزااء لمانشستر يونايتد بعد لمسة يد على جريليش.

ق24. رأسية من راشفورد بجوار المرمى.

ق20. تسديدة من هالاند فوق المرمى.

ق1. جووووول أول لمانشستر سيتي بعد 13 ثانية ع نطريق إلكاي جوندوجان بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل