مؤتمر أنشيلوتي: هذه أول صفقات الموسم.. ولا شك في بقاء بنزيمة

السبت، 03 يونيو 2023 - 14:36

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن عود فاران حارسيا إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ولعب جارسيا معارا من ريال مدريد إلى رايو فايكانو منذ صيف 2021.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أتليتك بلباو: ""أعتقد أن فران جارسيا قد عاد بالفعل لريال مدريد. لكن بخصوص براهيم دياز، ما زلت لا أستطيع قول أي شيء بعد".

أخبار متعلقة:
عملية جراحية عاجلة للاعب الوداد قبل لقاء الأهلي كاسيميرو: لن أتفاجأ إن غادر فينيسيوس ريال مدريد خبر في الجول - الزمالك يجدد تعاقده مع محترفة كرة الطائرة سلة - أوجوستي: محظوظ بمجموعة اللاعبين في الأهلي.. وهذه قائمتي للتتويج بالألقاب

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو غدا الأحد ضمن ختام منافسات الدوري الإسباني.

بقاء بنزيمة

وعن موقف كريم بنزيمة أجاب "هل سيبقى كريم بنزيمة؟ إنه جاهز ولديه عقد لمدة عام واحد. لا شك لدينا وسنرى ما سيحدث".

وارتبط بنزيمة بالانتقال إلى الدوري السعودي وبالتحديد إلى اتحاد جدة بطل الدوري. (طالع التفاصيل)

وتحدث بنزيمة في حواره لصحيفة "ماركا" الإسبانية أثناء حصوله على جائزة "أسطورة ماركا" الخميس الماضي قائلا: " هل سأبقى مع ريال مدريد؟ لدي مباراة الأحد المقبل وبعدها سنرى ماذا سيحدث، ولماذا أتحدث عن المستقبل إن كنت في مدريد؟ من يتحدث هو الإنترنت والواقع ليس الإنترنت". (طالع أبرز ما قاله)

وأجاب أنشيلوتي "هاري كين؟ أنا متأكد من أنكم جميعا فضوليون لمعرفة ما سيحدث في الموسم المقبل. لكن كين لاعب في توتنام وعلينا احترام ذلك".

وشدد المدرب الإيطالي "ناتشو وسيبايوس لديهما كل شيء واضح للغاية وينتظران نهاية الموسم لاتخاذ قرار. الأمر كله يرجع لهما".

وأكمل "أساطير هذا النادي يجب أن يعتزلوا في ريال مدريد. هذا ما أؤمن به وما يؤمن به النادي. لكن ربما لا يفكر اللاعب في الأمر نفسه"

وشدد "أشعر بالسعادة في ريال مدريد. لا توجد مشاكل مع النادي. أنا سعيد بالاستمرار وسنحاول تقديم أفضل شيء ممكن في الموسم المقبل".

وواصل "فريق العام المقبل سيكون منافسا للغاية. من الواضح أن هناك عقود تنتهي وستكون هناك لاعبين مختلفين. لكنها ستكون تنافسية".

وتابع "صحيح أن بعض اللاعبين لم يلعبوا كثيرًا وبعضهم ليس سعيدًا. لكن هذه وظيفتي. لا يمكننا أن نجعل كل اللاعبين سعداء".

وشدد "نريد أن ننتهي في المركز الثاني ونلعب مباراة جيدة غدا. كل اللاعبين جاهزون للعب باستثناء ماريانو".

واختتم "لقد كان موسمًا طويلًا. لقد عملنا كثيرا. أنا متأكد من أننا سنكون أفضل الموسم المقبل".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث.

فيما حسم برشلونة اللقب مبكرا ويتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة.

ريال مدريد أتليتك بلباو
نرشح لكم
مؤتمر تشافي: لا أريد إثارة الجدل.. وموقف فاتي ونيمار مؤتمر أنشيلوتي عن رأيه في إنفاق الدوري السعودي.. ولماذا رفض تصوير غرف الملابس برشلونة يوضح إصابة أراوخو ريال مدريد يعلن خضوع كورتوا لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي إيقاف تشافي ورافينيا كيبا: أتمنى الاستمرار مع ريال مدريد بعد نهاية فترة الإعارة طرد لاعبين ومدرب.. برشلونة يتعثر في أولى جولات الدفاع عن لقب الدوري أمام خيتافي انتهت في الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(0) برشلونة
أخر الأخبار
مؤتمر بوكيتينو: إصابة جيمس صادمة.. ولماذا فضل كايسيدو ولافيا تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كلوب عن غضب صلاح ورحيل لاعبين.. أزمة السعودية وفشل ضم كايسيدو ولافيا ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – البنك الأهلي ينتصر على الحشد العراقي في البطولة العربية ساعة | كرة يد
مؤتمر تين هاج: لا أعرف سبب فشل انتقال ماجواير.. وموقفنا من صفقات جديدة ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – فاركو يضم شريف دابو مجانا 2 ساعة | الكرة المصرية
تقرير: هنري يعود للتدريب من باب منتخب فرنسا للشباب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تشافي: لا أريد إثارة الجدل.. وموقف فاتي ونيمار 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الصفقة الثالثة.. ليفربول يضم واتارو إندو من شتوتجارت 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب