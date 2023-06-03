مؤتمر أنشيلوتي: هذه أول صفقات الموسم.. ولا شك في بقاء بنزيمة

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن عود فاران حارسيا إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ولعب جارسيا معارا من ريال مدريد إلى رايو فايكانو منذ صيف 2021.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أتليتك بلباو: ""أعتقد أن فران جارسيا قد عاد بالفعل لريال مدريد. لكن بخصوص براهيم دياز، ما زلت لا أستطيع قول أي شيء بعد".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو غدا الأحد ضمن ختام منافسات الدوري الإسباني.

بقاء بنزيمة

وعن موقف كريم بنزيمة أجاب "هل سيبقى كريم بنزيمة؟ إنه جاهز ولديه عقد لمدة عام واحد. لا شك لدينا وسنرى ما سيحدث".

وارتبط بنزيمة بالانتقال إلى الدوري السعودي وبالتحديد إلى اتحاد جدة بطل الدوري. (طالع التفاصيل)

وتحدث بنزيمة في حواره لصحيفة "ماركا" الإسبانية أثناء حصوله على جائزة "أسطورة ماركا" الخميس الماضي قائلا: " هل سأبقى مع ريال مدريد؟ لدي مباراة الأحد المقبل وبعدها سنرى ماذا سيحدث، ولماذا أتحدث عن المستقبل إن كنت في مدريد؟ من يتحدث هو الإنترنت والواقع ليس الإنترنت". (طالع أبرز ما قاله)

وأجاب أنشيلوتي "هاري كين؟ أنا متأكد من أنكم جميعا فضوليون لمعرفة ما سيحدث في الموسم المقبل. لكن كين لاعب في توتنام وعلينا احترام ذلك".

وشدد المدرب الإيطالي "ناتشو وسيبايوس لديهما كل شيء واضح للغاية وينتظران نهاية الموسم لاتخاذ قرار. الأمر كله يرجع لهما".

وأكمل "أساطير هذا النادي يجب أن يعتزلوا في ريال مدريد. هذا ما أؤمن به وما يؤمن به النادي. لكن ربما لا يفكر اللاعب في الأمر نفسه"

وشدد "أشعر بالسعادة في ريال مدريد. لا توجد مشاكل مع النادي. أنا سعيد بالاستمرار وسنحاول تقديم أفضل شيء ممكن في الموسم المقبل".

وواصل "فريق العام المقبل سيكون منافسا للغاية. من الواضح أن هناك عقود تنتهي وستكون هناك لاعبين مختلفين. لكنها ستكون تنافسية".

وتابع "صحيح أن بعض اللاعبين لم يلعبوا كثيرًا وبعضهم ليس سعيدًا. لكن هذه وظيفتي. لا يمكننا أن نجعل كل اللاعبين سعداء".

وشدد "نريد أن ننتهي في المركز الثاني ونلعب مباراة جيدة غدا. كل اللاعبين جاهزون للعب باستثناء ماريانو".

واختتم "لقد كان موسمًا طويلًا. لقد عملنا كثيرا. أنا متأكد من أننا سنكون أفضل الموسم المقبل".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث.

فيما حسم برشلونة اللقب مبكرا ويتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة.