كرة سلة - أحمد إسماعيل يقترب من الاتحاد بعد رحيله عن الأهلي

السبت، 03 يونيو 2023 - 11:13

كتب : هاني العوضي

أحمد إسماعيل كرة سلة

اقترب نادي الاتحاد السكندري من التعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب فريق الأهلي لكرة السلة.

الأهلي أعلن أمس الجمعة رحيل أحمد إسماعيل لاعب فريق كرة السلة بالنادي، بعد رفضه العرض المالي لتجديد تعاقده.

وحسبما FilGoal.com علم فإن نادي الاتحاد بات قريبا من التعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب الإرتكاز في ظل إنتهاء تعاقد رامى ابراهيم وعلى محمد.

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وانتهى عقد أحمد إسماعيل مع فريق السلة بالنادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "وجهت إدارة النشاط الرياضي بالأهلي الشكر إلى أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة، بعد رفضه العرض المالي المقدم من النادي لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف "حرصت إدارة النشاط الرياضي على أن تقدم للاعب المقابل المالي المناسب بالتساوي مع زملائه من الفئة الأولى بالفريق، لكن الرفض من جانب اللاعب جعل إدارة النشاط الرياضي تشكر اللاعب وتتمنى له التوفيق".

الأهلي تُوج بلقب الدوري الإفريقي BAL في نسخته الثالثة تحت رعاية NBA، لينضم إلى الزمالك بطل 2021 والاتحاد المنستيري التونسي بطل 2022.

وتأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية التي تقام بين 24 و26 سبتمبر في سنغافورة بمشاركة 6 فرق.

وبات الأهلي رابع المتأهلين رسميا إلى مونديال السلة، بعد سيسي فرانكا البرازيلي، وتيليكوم بون الألماني، وإجنايت بطل دوري NBA G League الأمريكي.

وأكمل الأهلي الرباعية في الموسم الحالي، بعد الفوز بدوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر والدوري الإفريقي.

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