مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0) (0) فيوتشر.. إصابة جنش

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 21:26

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر - عبد الله السعيد - مهند لاشين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز وفيوتشر في قمة الجولة 30 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 58 نقطة من 28 مباراة.

فيما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 54 نقطة من نفس عدد المباريات.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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ق 15: تدخل في الوقت المناسب من جوزيف جوناثان أمام مصطفى فتحي المنفرد قبل أن يسدد على مرمى فيوتشر.

بداية اللقاء

بيراميدز فيوتشر في الدوري الدوري المصري
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